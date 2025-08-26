SUSCRÍBETE
Mundo

Australia expulsa al embajador de Irán tras revelarse vínculos con ataques antisemitas

La histórica decisión incluye la suspensión de la embajada australiana en Teherán y la inminente designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, en medio de un aumento de incidentes antisemitas en el país oceánico.

Roberto Martínez
El gobierno de Australia declaró este martes “persona non grata” al embajador de Irán en Canberra, Ahmad Sadeghi, y le ordenó abandonar el país junto a otros tres funcionarios diplomáticos en un plazo de siete días.

La decisión fue comunicada por el primer ministro Anthony Albanese, quien aseguró que los servicios de inteligencia concluyeron que Teherán estuvo detrás de al menos dos ataques antisemitas cometidos en territorio australiano.

De acuerdo con lo señalado por la autoridad, el régimen iraní habría orquestado un ataque incendiario en octubre de 2024 contra el Lewis Continental Café, una cafetería kosher ubicada en el suburbio de Bondi, en Sídney, y otro en diciembre del mismo año contra la sinagoga Adass Israel, en Melbourne.

Ambos hechos fueron catalogados como intentos de “socavar la cohesión social y sembrar la discordia en la comunidad”, según el jefe de Gobierno.

Tras el anuncio, Australia decidió suspender las operaciones de su embajada en Teherán y trasladó a sus diplomáticos a un tercer país, garantizando que todos se encuentran “a salvo”.

La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, precisó que esta es la primera vez en la posguerra que Canberra expulsa a un embajador, aunque aclaró que las relaciones diplomáticas con Irán se mantendrán para resguardar los intereses de los ciudadanos australianos.

La crisis diplomática se da en un contexto de creciente antisemitismo en la nación oceánica, fenómeno que ha aumentado en paralelo a la guerra entre Israel y Hamás desde 2023.

Como respuesta adicional, Albanese adelantó que su gobierno impulsará una legislación para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista oficial de organizaciones terroristas.

“Estos son actos de agresión extraordinarios y peligrosos orquestados por una nación extranjera en suelo australiano. Es totalmente inaceptable”, enfatizó el primer ministro.

