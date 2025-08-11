SUSCRÍBETE
Mundo

Australia reconocerá al Estado palestino en la ONU y se distancia de la postura de EE.UU.

El primer ministro Anthony Albanese anunció que la decisión busca impulsar una solución de dos Estados como vía para poner fin al conflicto en Medio Oriente, mientras crece la preocupación por la ofensiva israelí en Gaza.

Por 
Roberto Martínez
Primer ministro australiano, Anthony Albanese STRINGER

Australia oficializará en septiembre, durante la cumbre de Naciones Unidas, el reconocimiento de un Estado palestino, marcando un quiebre con la política de su aliado más cercano, Estados Unidos.

Así lo confirmó el primer ministro Anthony Albanese -según reporta el medio Bloomberg- tras una reunión de gabinete, subrayando que “la solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza”.

Con esta medida, Canberra se sumará a países como Francia, Reino Unido y Canadá en legitimar la aspiración palestina a la autodeterminación.

Washington, en cambio, mantiene su oposición a reconocer un Estado palestino sin un acuerdo de paz previo con Israel.

La decisión australiana llega en un contexto de tensión, luego de que el gobierno de Benjamin Netanyahu autorizara una nueva ofensiva sobre ciudad de Gaza, tras el fracaso en julio de las negociaciones para un tercer alto al fuego con Hamas. Se estima que unas 20 personas secuestradas siguen con vida en la zona.

El anuncio de Albanese fue criticado por Netanyahu, quien lo calificó de “vergonzoso”. Sin embargo, el mandatario australiano, junto a su homólogo neozelandés Christopher Luxon, advirtió que Israel podría estar vulnerando el derecho internacional con su actual estrategia militar y le instó a reconsiderar la operación contra bastiones de Hamas en Gaza.

La autoridad australiana también enfatizó que “no habrá ningún papel para los terroristas de Hamas en un futuro Estado palestino”, y afirmó que esta garantía ha sido obtenida directamente del presidente Mahmoud Abbas y la Autoridad Nacional Palestina.

Más sobre:AustraliaPalestinaEstados UnidosGuerra en Medio OrienteONUAnthony AlbaneseBenjamin NetanyahuGazaMundo

