SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

    La unidad militar israelí que supervisa la coordinación humanitaria en territorio gazatí, COGAT, anunció que se está llevando a cabo una prueba piloto para la movilización de transeúntes hacia Egipto.

    Por 
    Ignacio Vera
    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah -

    El principal cruce fronterizo de Rafah en Gaza se reabrirá para los palestinos el lunes, según informó Israel. Los preparativos están en marcha en la principal puerta de entrada al enclave, que ha permanecido prácticamente cerrada durante casi dos años.

    Antes de la guerra, el cruce fronterizo de Rafah con Egipto era la única salida directa para la mayoría de los gazatíes al exterior, así como un punto clave de entrada para la ayuda humanitaria al territorio.

    La unidad militar israelí que supervisa la coordinación humanitaria en territorio gazatí, COGAT, indicó que el cruce se reabrirá en ambas direcciones solo para los residentes de Gaza a pie y que su operación se coordinará con Egipto y la Unión Europea.

    “Hoy se está llevando a cabo una prueba piloto para probar y evaluar el funcionamiento del cruce. Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, tanto de entrada como de salida hacia y desde Gaza, comience mañana”, declaró COGAT en un comunicado publicado redes sociales.

    Según la agencia Reuters, un funcionario palestino y una fuente europea cercana a la misión de la UE confirmaron los detalles.

    Controles de seguridad estrictos

    Israel anunció que el cruce fronterizo se abrirá bajo estrictos controles de seguridad solo para los palestinos que deseen abandonar el enclave devastado por la guerra y para el regreso de quienes huyeron de los combates durante los primeros meses del conflicto.

    Y se espera que muchos de los que salgan sean gazatíes enfermos y heridos que necesitan atención médica en el extranjero. Sobre esto, el Ministerio de Salud palestino ha informado de que hay 20.000 pacientes esperando para salir de Gaza.

    Rafah es una de las áreas más devastadas por el los ataques israelíes. Foto: Archivo Mohammed Salem

    Un funcionario de defensa israelí afirmó que el cruce fronterizo tiene capacidad para entre 150 y 200 personas en total en ambas direcciones. Según agregó el mismo funcionario, habrá más personas saliendo que regresando, ya que los pacientes salen con escoltas.

    El cruce de Rafah es vital para nosotros, los pacientes. No tenemos los recursos para recibir tratamiento en Gaza”, declaró Moustafa Abdel Hadi, un paciente renal en un hospital del centro de Gaza, que espera un trasplante en el extranjero.

    Si la guerra afectó a una persona sana en un 1%, a nosotros nos ha afectado en un 200%”, afirmó, sentado mientras recibía diálisis en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. Su solicitud de viaje, según afirmó, ha sido aprobada.

    Y dos funcionarios egipcios informaron que al menos 50 pacientes palestinos serán procesados ​​el domingo para cruzar Rafah hacia Egipto y recibir tratamiento. En los primeros días, alrededor de 200 personas, pacientes y sus familiares cruzarán diariamente a Egipto, según informaron los funcionarios, y 50 regresarán a Gaza cada día.

    Egipto ha presentado listas de gazatíes que pasarán por el cruce, las cuales han sido aprobadas por Israel, añadió el funcionario.

    Próxima fase del plan de Gaza

    La reapertura del cruce fronterizo fue un requisito clave de la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

    Sin embargo, el alto el fuego, que entró en vigor en octubre tras dos años de combates, se ha visto afectado repetidamente por oleadas de ataques.

    Las incursiones israelíes en Gaza han matado a más de 500 palestinos desde el alto el fuego, según las autoridades sanitarias locales, y militantes palestinos han matado a cuatro soldados israelíes, según las autoridades israelíes.

    El sábado, Israel lanzó algunos de sus ataques aéreos más intensos desde el alto el fuego, matando al menos a 30 personas, en lo que, según afirmó, fue una respuesta a una violación de la tregua por parte de Hamás el viernes, cuando militantes del grupo militar islamista utilizaron un túnel en Rafah.

    Las próximas fases del plan de Trump para Gaza prevén la entrega del gobierno a tecnócratas palestinos, la deposición de las armas por parte de Hamás y la retirada de las tropas israelíes del territorio, mientras una fuerza internacional mantiene la paz y se reconstruye Gaza. Hamás ha rechazado hasta ahora el desarme e Israel ha indicado repetidamente que si el grupo militante islamista no se desarma pacíficamente, utilizará la fuerza para obligarlo a hacerlo.

    Lee también:

    Más sobre:RafahGazaIsraelPalestinaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Papa León XIV insta a EE. UU. y Cuba a entablar un “diálogo sincero”

    Asesinan a interno de 34 años en Complejo Penitenciario de Valdivia: víctima tenía múltiples heridas cortopunzantes

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Camino a Farellones permanece cerrado para el público general tras aluvión en Lo Barnechea: casas del sector presentan daños

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    2.
    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    3.
    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    4.
    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    5.
    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Asesinan a interno de 34 años en Complejo Penitenciario de Valdivia: víctima tenía múltiples heridas cortopunzantes
    Chile

    Asesinan a interno de 34 años en Complejo Penitenciario de Valdivia: víctima tenía múltiples heridas cortopunzantes

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Camino a Farellones permanece cerrado para el público general tras aluvión en Lo Barnechea: casas del sector presentan daños

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic
    Negocios

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League

    “Dejó buenas sensaciones”: Lucas Cepeda despierta positivas evaluaciones tras su debut con el Elche en LaLiga

    Vuelve a anotar en un clásico: Gonzalo Tapia brilla en la victoria de Sao Paulo ante Santos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla
    Mundo

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas