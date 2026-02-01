Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

El principal cruce fronterizo de Rafah en Gaza se reabrirá para los palestinos el lunes, según informó Israel. Los preparativos están en marcha en la principal puerta de entrada al enclave, que ha permanecido prácticamente cerrada durante casi dos años.

Antes de la guerra, el cruce fronterizo de Rafah con Egipto era la única salida directa para la mayoría de los gazatíes al exterior, así como un punto clave de entrada para la ayuda humanitaria al territorio.

La unidad militar israelí que supervisa la coordinación humanitaria en territorio gazatí, COGAT, indicó que el cruce se reabrirá en ambas direcciones solo para los residentes de Gaza a pie y que su operación se coordinará con Egipto y la Unión Europea.

Rafah Crossing – UPDATE:



The Rafah crossing has reopened for movement of people only.



Today, a pilot is underway to test and assess the operation of the crossing.



The movement of residents in both directions, entry and exit to and from Gaza, is expected to begin tomorrow. pic.twitter.com/m0SFdAUXbj — COGAT (@cogatonline) February 1, 2026

“Hoy se está llevando a cabo una prueba piloto para probar y evaluar el funcionamiento del cruce. Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, tanto de entrada como de salida hacia y desde Gaza, comience mañana”, declaró COGAT en un comunicado publicado redes sociales.

Según la agencia Reuters, un funcionario palestino y una fuente europea cercana a la misión de la UE confirmaron los detalles.

Controles de seguridad estrictos

Israel anunció que el cruce fronterizo se abrirá bajo estrictos controles de seguridad solo para los palestinos que deseen abandonar el enclave devastado por la guerra y para el regreso de quienes huyeron de los combates durante los primeros meses del conflicto.

Y se espera que muchos de los que salgan sean gazatíes enfermos y heridos que necesitan atención médica en el extranjero. Sobre esto, el Ministerio de Salud palestino ha informado de que hay 20.000 pacientes esperando para salir de Gaza.

Rafah es una de las áreas más devastadas por el los ataques israelíes. Foto: Archivo Mohammed Salem

Un funcionario de defensa israelí afirmó que el cruce fronterizo tiene capacidad para entre 150 y 200 personas en total en ambas direcciones. Según agregó el mismo funcionario, habrá más personas saliendo que regresando, ya que los pacientes salen con escoltas.

“El cruce de Rafah es vital para nosotros, los pacientes. No tenemos los recursos para recibir tratamiento en Gaza”, declaró Moustafa Abdel Hadi, un paciente renal en un hospital del centro de Gaza, que espera un trasplante en el extranjero.

“Si la guerra afectó a una persona sana en un 1%, a nosotros nos ha afectado en un 200%”, afirmó, sentado mientras recibía diálisis en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. Su solicitud de viaje, según afirmó, ha sido aprobada.

Y dos funcionarios egipcios informaron que al menos 50 pacientes palestinos serán procesados ​​el domingo para cruzar Rafah hacia Egipto y recibir tratamiento. En los primeros días, alrededor de 200 personas, pacientes y sus familiares cruzarán diariamente a Egipto, según informaron los funcionarios, y 50 regresarán a Gaza cada día.

Egipto ha presentado listas de gazatíes que pasarán por el cruce, las cuales han sido aprobadas por Israel, añadió el funcionario.

Próxima fase del plan de Gaza

La reapertura del cruce fronterizo fue un requisito clave de la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Sin embargo, el alto el fuego, que entró en vigor en octubre tras dos años de combates, se ha visto afectado repetidamente por oleadas de ataques.

Las incursiones israelíes en Gaza han matado a más de 500 palestinos desde el alto el fuego, según las autoridades sanitarias locales, y militantes palestinos han matado a cuatro soldados israelíes, según las autoridades israelíes.

El sábado, Israel lanzó algunos de sus ataques aéreos más intensos desde el alto el fuego, matando al menos a 30 personas, en lo que, según afirmó, fue una respuesta a una violación de la tregua por parte de Hamás el viernes, cuando militantes del grupo militar islamista utilizaron un túnel en Rafah.

Las próximas fases del plan de Trump para Gaza prevén la entrega del gobierno a tecnócratas palestinos, la deposición de las armas por parte de Hamás y la retirada de las tropas israelíes del territorio, mientras una fuerza internacional mantiene la paz y se reconstruye Gaza. Hamás ha rechazado hasta ahora el desarme e Israel ha indicado repetidamente que si el grupo militante islamista no se desarma pacíficamente, utilizará la fuerza para obligarlo a hacerlo.