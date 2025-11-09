OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Caído en 2014: el Ejército de Israel confirma la entrega del supuesto cadáver del oficial Hada Goldin

    Hamas confirmó haber encontrado el cadáver de Goldin en Rafah, cuyos restos están retenidos desde que murió en una emboscada.

    Europa Press
    Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmó este domingo que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió de Hamas el ataúd con un rehén fallecido, que se trataría del oficial caído en combate en 2014, Hada Goldin, cuyos restos mortales estaba previsto que se recibieran a lo largo de esta jornada.

    “Está camino de las tropas del Ejército en Gaza”, detallaron las FDI en una breve nota en su cuenta de X, desde donde remarcaron que “Hamas está obligado a cumplir el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos”. Fuentes militares afirmaron poco después al canal N12 que los restos ya están en manos de militares israelíes posicionados dentro del enclave palestino.

    En las últimas horas, Hamas confirmó haber encontrado el cadáver de Goldin en Rafah, cuyos restos están retenidos desde que murió en una emboscada en agosto de 2014. El hallazgo se produce en un momento en el que han aumentado los combates en esa ciudad, donde permanecen atrapados un centenar de milicianos palestinos.

    También el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que esperaban para este domingo que se llevara a cabo la entrega de los restos mortales de Goldin.

    Poco después del anuncio, la oficina de Netanyahu también señaló la recepción de los restos y explicó el protocolo a seguir, que comprenderá la identificación definitiva de los mismos.

    Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén caído, que fue entregado a una fuerza de las FDI dentro de la Franja de Gaza. Desde allí será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar con la participación del Gran Rabino de las FDI”, detalló su oficina en un comunicado.

    Una vez terminado el ritual, el cadáver será trasladado al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud. Una vez finalizado el proceso de identificación, se notificará formalmente a la familia. “El esfuerzo por rescatar a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que el último sea liberado”, concluyó la oficina de Netanyahu.

