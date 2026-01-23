Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza. Foto: archivo.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves 22 de enero en el Foro Económico Mundial lo que describió como un “plan maestro” para el futuro de la Franja de Gaza.

El yerno y asesor clave del mandatario, Jared Kushner, subió al escenario en Davos para mostrar una serie de imágenes referenciales en las que se veían ciudades, rascacielos, centros de datos y una playa turística, en el enclave que hoy se encuentra destruido prácticamente en su totalidad , a raíz de la guerra entre Israel y el grupo militante Hamas.

Aseguró que, de 90.000 toneladas de escombros generados por el conflicto, nacería una “nueva Gaza”.

Trump, por su parte, manifestó: “Nos comprometemos a garantizar que Gaza esté desmilitarizada, gobernada adecuadamente y reconstruida de forma impecable. Será un gran plan” .

Tanto el presidente estadounidense como otros líderes internacionales estuvieron presentes para firmar el acta fundacional de la llamada Junta de la Paz.

El organismo, en un principio concebido para supervisar el proceso de paz en Gaza, actualmente figura como una iniciativa más amplia destinada a resolver conflictos globales.

“Creo que podemos extendernos a otras áreas a medida que tengamos éxito con Gaza” , declaró el mandatario.

La Junta de la Paz es liderada por Trump. Alrededor de una veintena de líderes mundiales firmaron su adhesión este jueves. Sin embargo, se tiene previsto que otros firmen en una fecha posterior.

Cómo es el “plan maestro” de Trump para la reconstrucción de Gaza, según Jared Kushner

En su presentación en Davos, Kushner mostró un mapa en el que se ve que toda la costa mediterránea de Gaza estaría reservada para el “turismo costero”, con 180 rascacielos a lo largo de la playa .

En otras partes del enclave se construirían parques, instalaciones deportivas, complejos industriales, centros de datos e instalaciones de fabricación avanzada .

Según rescata el Washington Post, las zonas residenciales parecían ocupar, en total, solo la mitad del mapa, mientras que algunas áreas designadas a la agricultura se encontraban en lugares con suelos arenosos y no aptos para el cultivo.

Las zonas residenciales consistían en ciudades preplanificadas con edificios de departamentos de varios pisos.

Asimismo, las áreas destinadas a viviendas estarían separadas de las fronteras de Gaza por la franja turística al oeste, las áreas industriales al este, un nuevo aeropuerto y una zona logística a lo largo de la frontera sur con Egipto, y una “ciudad industrial” a lo largo de la frontera israelí al norte.

Actualmente, las tropas israelíes todavía controlan más de la mitad del enclave , mientras que alrededor de dos millones de palestinos habitan en la otra mitad.

Muchos de estos últimos viven en tiendas de campaña o edificios bombardeados.

De acuerdo a datos revisados por el Post, la ayuda humanitaria se ha casi triplicado desde que en octubre del año pasado entró en vigor el alto al fuego respaldado por Estados Unidos.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios afirmó a mediados de este mes que la mayor llegada de alimentos ha proporcionado “una cobertura completa de las necesidades calóricas mínimas por primera vez desde octubre de 2023”.

No obstante, organizaciones sin fines de lucro que trabajan en Gaza han alertado que la desnutrición sigue afectando a los grupos vulnerables.

Kushner, en su presentación de este jueves, mostró una diapositiva en la que afirmó que, durante los próximos 100 días, las prioridades serán la ayuda humanitaria y de alojamiento .

“Se enviará ayuda completa de inmediato a la Franja de Gaza” , se leía en la imagen mostrada por el yerno y asesor del presidente estadounidense.

Sin embargo, no precisó si Israel había aceptado el envío de esa ayuda ni si se abrirían más cruces fronterizos para permitir la entrada de mayores cantidades de ayuda de Naciones Unidas .

El Comité Nacional para la Administración de Gaza anunciado recientemente, el cual es liderado por Ali Shaath, ya comenzó a reunirse en El Cairo para planificar su trabajo, según rescata el citado periódico.

Desde Hamas han declarado que cederán al grupo la gobernanza del enclave.

Durante la reunión en Davos, Shaath afirmó a través de un video transmitido en directo que el cruce de Rafah con Egipto se reabriría la próxima semana “en ambas direcciones”.

El recién nombrado alto representante para Gaza, Nickolay Mladenov, dijo el jueves en una publicación en X que se alcanzó “un acuerdo sobre los preparativos para la reapertura del cruce de Rafah”.

I am pleased that an agreement has been reached regarding the preparation for re-opening of the Rafah crossing. Concurrently, we are working with Israel and the National acommittee for the aadministration of Gaza to expedite the search for thr remaining Israeli hostage. I would… — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) January 22, 2026

Pese a lo anterior, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha informado si Israel acordó abrir el cruce, el cual es fundamental para la movilización de personas y mercancías hacia y desde Gaza.

Al ser consultado por el Post sobre esta situación, un funcionario israelí declaró bajo condición de anonimato —por no estar autorizado a abordar el tema públicamente— que el gabinete se reuniría dentro de la próxima semana para tomar una decisión .

“Se está realizando un esfuerzo especial para recuperar el cuerpo de Ran Gvili, de bendita memoria, aprovechando al máximo la información que poseemos”.

Previamente, Israel había recalcado que la reapertura estaría condicionada a la devolución de los restos de Gvili, el fallecido último rehén israelí retenido en el enclave.