El Comité Nacional para la Administración de Gaza: el paso clave de la segunda fase del plan de paz

Imagen del 2 de noviembre de 2025 de un palestino caminando junto a edificios destruidos, en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza. Foto: Xinhua

El plan de alto el fuego en Gaza sigue adelante y ya se encuentra en su segunda fase. El enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, dio inicio el miércoles a esta etapa que contará con un gobierno palestino tecnocrático establecido en el territorio.

“Estados Unidos espera que Hamas cumpla plenamente con sus obligaciones”, advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. “De no hacerlo, habrá graves consecuencias”, reiteró.

En el marco de la primera fase, Hamas e Israel acordaron el 10 de octubre un alto el fuego, así como un intercambio de rehenes y prisioneros, una retirada parcial israelí y un aumento de la ayuda humanitaria.

Imagen del 22 de octubre de 2025 de un entierro de cuerpos no identificados de palestinos, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El paso a la segunda fase del plan de paz se produce a pesar de la continuación de los ataques tras la tregua que definió la primera fase. Si bien Witkoff afirmó que la segunda fase incluiría “el desarme de todo el personal no autorizado”, Israel ha expresado reiteradamente su escepticismo sobre la disposición de Hamas a entregar sus armas. Washington trabajará para cerrar las brechas entre Israel y Hamas en materia de desmilitarización, según declaró un funcionario estadounidense a la prensa.

El plan de paz de Trump también contempla el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en Gaza, aunque pocos países han expresado su disposición a participar.

Israel is publicly pushing back against the makeup of a U.S. committee created to oversee Gaza, which includes Israeli rivals like Turkey and Qatar https://t.co/qJDI6QUBEy — The Wall Street Journal (@WSJ) January 18, 2026

Sin duda, el paso clave de esta fase es la implementación del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) que será presidido por Ali Saath, un exviceministro de Planificación de la Autoridad Palestina que nació en Khan Younis, en la Franja de Gaza, en 1958. Estudió ingeniería en El Cairo y Reino Unido. Actualmente reside en Cisjordania.

En declaraciones al medio estatal egipcio Al-Qahera News, Shaath declaró el viernes que el organismo comenzó oficialmente a trabajar en la gestión del enclave, iniciando sus actividades desde El Cairo tras un amplio consenso nacional y la autorización formal de los líderes palestinos, con el respaldo internacional y estadounidense, con el objetivo de ayudar a los palestinos a superar la crisis actual.

Imagen del 6 de noviembre de 2025 de palestinos vistos después de regresar al área destruida de Sheikh Radwan, en el norte de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Shaath afirmó que su nombramiento para dirigir el comité se basa en sólidas bases legales y políticas, citando la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU y un plan de alto el fuego de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El comité pretende servir como un vínculo vital entre Gaza y Cisjordania, ayudando a allanar el camino hacia un Estado palestino independiente, añadió.

Según Shaath, el comité está compuesto por 15 figuras palestinas conocidas por su trayectoria profesional y moderada y su amplia experiencia en desarrollo, ayuda humanitaria y trabajo en Gaza.

Shaath dijo que operará durante un período de transición de dos años, priorizando la asistencia a los más vulnerables, en particular a mujeres, niños y enfermos, tras años de penurias y bloqueo, y afirmó que el organismo busca aliviar la gravedad de la crisis en la Franja.

La cadena BBC señaló que habrá una “Junta Ejecutiva de Gaza” que supervisará el trabajo sobre el terreno del NCAG.

Israel declaró el sábado su oposición a la composición de la comisión tecnocrática palestina, que inició sus trabajos en El Cairo la semana pasada. En un comunicado, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que “el anuncio sobre la composición del Consejo Ejecutivo de Gaza, subordinado al Consejo de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política”. El comunicado añadió que el primer ministro “ordenó al ministro de Asuntos Exteriores que se pusiera en contacto con el secretario de Estado norteamericano sobre el asunto”.

Junta de la Paz

Previamente, la revista Newsweek señaló que se están discutiendo los nombramientos de importantes figuras internacionales para roles vinculados a una “Junta de la Paz”, un organismo que supervisaría la transición de Gaza bajo el plan de alto el fuego de la administración Trump.

La junta supervisaría la reconstrucción y el gobierno interino, junto con un comité palestino tecnocrático encargado de dirigir la administración diaria de Gaza.

Finalmente, Washington informó el viernes de la composición de la “Junta de la Paz”. Así, estará presidido por el propio Trump. También está integrado por el ex primer ministro británico Tony Blair; el enviado especial de Casa Blanca a Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Trump, quien ha participado en todas las negociaciones internacionales de máximo nivel, Jared Kushner, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En el grupo también están Marc Rowan, un financiero, amigo de Trump, que preside el fondo Apollo; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y Robert Gabriel, un asesor de Seguridad Nacional.

Este sábado, Trump amplió la lista de líderes internacionales invitados a unirse a la “Junta de la Paz”. Entre los invitados anunciados se encuentran los gobernantes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Argentina, Javier Milei; Turquía, Recep Tayyip Erdogan; Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Según Bloomberg, la administración Trump solicita a los países que deseen un puesto permanente en su nueva “Junta de la Paz” que contribuyan con al menos mil millones de dólares.

Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Según un borrador de estatuto para el grupo propuesto, al que tuvo acceso la agencia de noticias, el presidente estadounidense sería el que decidiría quiénes serían invitados a ser miembros. Las decisiones se tomarían por mayoría, con un voto por cada Estado miembro presente, pero todas estarían sujetas a la aprobación de Trump.

Washington ha explicado que cada miembro de la comisión supervisará una cartera definida que sea crítica para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza. Con actividades que incluyen la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital.

El NCAG contará con el respaldo de Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum para para supervisar “la estrategia y las operaciones diarias”. El exministro de Defensa y Asuntos Exteriores búlgaro y exmiembro del Parlamento europeo Nickolay Mladenov hará las funciones de Alto Representante para Gaza. Mladenov, de 53 años, fue coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente de 2015 a 2020, además de representante especial de las Naciones Unidas para la Misión de Asistencia para Irak (2013-2015).

Mandato no conselho de paz de Gaza será de 3 anos ou vitalício para quem doar US$ 1 bilhão, diz agência; Lula foi convidado https://t.co/vp5N4D2jaz #g1 #g1mundo pic.twitter.com/aitK05uQQK — g1 (@g1) January 18, 2026

Por último, el general Jasper Jeffers ha sido nombrado comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), donde liderará las operaciones de seguridad, apoyará la desmilitarización integral y permitirá la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción.

El 14 de enero, Witkoff declaró que la Fase Dos pasaría del alto el fuego a la “desmilitarización, gobernanza tecnocrática y reconstrucción”, incluyendo esfuerzos para desarmar a Hamas, reconstruir Gaza y establecer un organismo para gestionar la administración diaria bajo la supervisión de Estados Unidos.

El ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, ha sido considerado para un puesto en un comité ejecutivo adjunto a la junta, en lugar de como miembro de la misma, en medio de las supuestas preocupaciones regionales sobre su papel en la guerra de Irak, informó Politico.

Donald Trump escribió en Truth Social el 15 de enero: “Como presidente de la Junta de la Paz, apoyo al recién nombrado Gobierno Tecnocrático Palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición”.

Está previsto que este comité gobierne Gaza hasta que una Autoridad Palestina reformada pueda asumir el poder, lo que podría entonces conducir a lo que el plan llama un “camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”.

🚨Donald Trump has officially appointed Tony Blair, who joined the illegal invasion of Iraq and is closely associated with pro-Israel billionaire Larry Ellison, onto the Gaza "Peace Board"👇 pic.twitter.com/dsKiXGWB5o — Declassified UK (@declassifiedUK) January 17, 2026

Según las autoridades israelíes, alrededor de 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas en el ataque de Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que más de 71.000 personas han muerto en el territorio desde que Israel inició su campaña militar; estas cifras no distinguen entre civiles y combatientes.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el Ministerio de Salud de Gaza ha informado de más de 450 muertos en ataques israelíes, mientras que el Ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos armados palestinos.

Hay dudas sobre el financiamiento para el desarrollo de Gaza: las Naciones Unidas estiman que la reconstrucción costaría hasta 70.000 millones de dólares y hasta ahora se ha prometido poco dinero.