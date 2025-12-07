Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que la primera etapa del plan de paz presentado por el presidente estadounidense Donald Trump para Gaza está “casi” concluida, y anticipó que el gobierno se alista para avanzar hacia la segunda fase del acuerdo.

Tras reunirse en Jerusalén con el canciller alemán Friedrich Merz, el jefe de gobierno señaló que el encuentro estuvo centrado en “cómo poner fin al poder de Hamás en Gaza”, y advirtió que el próximo tramo del proceso “es más difícil o igual de difícil” que el actual.

Según explicó Netanyahu, la primera fase del pacto de alto el fuego contempla que Hamás devuelva a Israel el cuerpo de Ran Gvili, último rehén fallecido en manos del grupo islamista. A partir de ello, podría activarse la segunda etapa del plan.

Ese nuevo tramo —recordó— incluye el desarme de Hamás, la desmilitarización completa de la Franja y el despliegue de una fuerza internacional en el territorio, además de la retirada gradual del Ejército israelí.