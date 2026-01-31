SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Los bombardeos ocurrieron en la ciudad de Gaza y en el territorio de Al Mawasi, en que se encuentran campamentos de refugiados palestinos.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este sábado varios bombardeos han caído sobre la ciudad de Gaza y en Al Mawasi, lugar en que hay campamentos de desplazados palestinos. Según información recopilada por Al Jazeera con el equipo médico de la zona, al menos 31 personas habrían fallecido producto de estos ataques, entre ellos, niños.

    Los bombardeos se dan un día antes de que Israel habilite el paso de Rafah que comunica la Franja de Gaza con Egipto, cerrado desde mayo de 2024.

    Según el ejército de Israel esta ofensiva se dio tras detectar a “ocho terroristas saliendo de la infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah”.

    También informaron que los bombardeos tenían la intención de atacar a “cuatro comandantes y terroristas adicionales” de Hamas y de la Yihad Islámica en Gaza.

    Uno de los bombardeos cayó en una comisaría de Policía del barrio de Sheikh Radwan, al noreste de la ciudad de Gaza, que provocó la muerte de al menos siete miembros de las fuerzas de seguridad internas de Hamas y de tres civiles, de acuerdo con información de recopilada por las agencias Sanad y Safa con fuentes oficiales.

    Según cifras del Ministerio de Salud en Gaza, desde que comenzó el alto al fuego acordado entre Israel y Hamas, más de 500 palestinos han sido asesinados y más de 1.400 fueron heridos.

    Lee también:

    Más sobre:GazaIsraelRafah

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes

    Alcalde Sichel critica desmanes en el Estadio Nacional por barristas de la U y pide “cambiar administración y uso” del recinto

    Parlamentarios dividen posturas ante anuncio de suspensión del Pase Cultural del futuro ministro Undurraga

    Cruce entre alcaldes por SLEP: Vodanovic y Delfino respaldan a Toledo por crítica a Alessandri

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias

    Lo más leído

    1.
    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    2.
    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes
    Chile

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes

    Alcalde Sichel critica desmanes en el Estadio Nacional por barristas de la U y pide “cambiar administración y uso” del recinto

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina
    Negocios

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”

    La frenética bitácora en Chile de Brandon Judd para blindar la inversión estadounidense

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas
    Tendencias

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    La desazón de Maximiliano Romero tras la caída de Colo Colo: “El partido duele muchísimo”
    El Deportivo

    La desazón de Maximiliano Romero tras la caída de Colo Colo: “El partido duele muchísimo”

    Un debut de pesadilla: Jean Menenes barre con Colo Colo y Deportes Limache hace tambalear a Fernando Ortiz

    Dominante en el sur: Alejandro Tabilo vence sin problemas a Marco Cecchinato y avanza a la final en Concepción

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Sirāt: Todo el Tiempo Vivo en Éxtasis

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza
    Mundo

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?