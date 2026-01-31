Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

Este sábado varios bombardeos han caído sobre la ciudad de Gaza y en Al Mawasi, lugar en que hay campamentos de desplazados palestinos. Según información recopilada por Al Jazeera con el equipo médico de la zona, al menos 31 personas habrían fallecido producto de estos ataques, entre ellos, niños.

Los bombardeos se dan un día antes de que Israel habilite el paso de Rafah que comunica la Franja de Gaza con Egipto, cerrado desde mayo de 2024.

Según el ejército de Israel esta ofensiva se dio tras detectar a “ocho terroristas saliendo de la infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah”.

También informaron que los bombardeos tenían la intención de atacar a “cuatro comandantes y terroristas adicionales” de Hamas y de la Yihad Islámica en Gaza.

Uno de los bombardeos cayó en una comisaría de Policía del barrio de Sheikh Radwan, al noreste de la ciudad de Gaza, que provocó la muerte de al menos siete miembros de las fuerzas de seguridad internas de Hamas y de tres civiles, de acuerdo con información de recopilada por las agencias Sanad y Safa con fuentes oficiales.