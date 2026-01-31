Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

Una fuerte explosión afectó este sábado a un edificio en la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbás, en la costa del Golfo Pérsico, sin que hasta ahora se conozca el origen del incidente.

Según la televisión estatal de Irán, la detonación se produjo en un inmueble de ocho pisos ubicado en el bulevar Moallem, destruyendo al menos dos plantas del edificio y provocando daños en vehículos y locales comerciales del sector.

En ese sentido, equipos de emergencia y bomberos acudieron al lugar para prestar asistencia.

El director general de gestión de crisis de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hassanzadeh, quien indicó que se está investigando la causa del hecho. Además, señaló que los heridos están siendo trasladados a hospitales, sin que hasta ahora se reporten víctimas fatales.

En paralelo, la agencia semioficial Tasnim desmintió versiones que circularon en redes sociales y que apuntaban a que el blanco del ataque habría sido un comandante de la marina de la Guardia Revolucionaria. Dichas informaciones fueron calificadas como “completamente falsas”.

Imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron la fachada del edificio destruida, con parte de su interior expuesto y escombros esparcidos en la vía pública.