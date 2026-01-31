Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

El pasado jueves 22 de enero, el Departamento de Estado norteamericano informó la designación de la diplomática Laura Dogu como jefa de la misión diplomática estadounidense en Venezuela, en una reapertura de las relaciones tras siete años que el exlíder chavista Nicolás Maduro decidiera interrumpirlas indefinidamente.

La embajadora llegaría al aeropuerto internacional de Maiqueitía, en la periferia de la capital Caracas, durante la jornada de este sábado, según una fuente diplomática citada por la agencia AFP.

La designación de Dogu en Venezuela es parte del plan por parte de Estados Unidos con la nación caribeña, luego que el pasado 3 de enero invadiera el país en una incursión militar que terminó con la captura del exlíder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcoterrorismo y otros cargos.

Según una declaración del Departamento de Estado estadounidense, la llegada de Dogu es “parte del plan de tres fases que el secretario (Marco) Rubio presentó ante el Congreso y el pueblo estadounidense“.

Precisamente tras la captura de Maduro, la nación estableció como presidenta encargada a Delcy Rodríguez, quien ejercía hasta ese momento de vicepresidenta y ha tomado algunas medidas que la han acercado con Estados Unidos.

La última de ellas llegó este viernes, cuando anunció el decreto de una Ley de Amnistía General aplicable para todos los presos políticos en el país, particularmente desde 1999, período que abarca los gobiernos del chavismo. Además, también se anunció la eventual reconversión del Helicoide, conocido por ser el principal centro de reclusión de los opositores al chavismo.

La carrera de Dogu

Con estudios de Administración de Empresas de la Universidad Metodista del Sur de Dallas, Dogu trabajó durante un período de cinco años en IBM.

Posteriormente, se unió al servicio diplomático estadounidense desde 1991 y alcanzó el grado de Ministra de Carrera. Durante los siguientes años realizó funciones consulares en Salvador, Turquía, Egipto y México.

Además de lo anterior, también ejerció el cargo de directora ejecutiva adjunta de la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos.

También ha servido en Washington como asesora de política exterior del Jefe de Estado Mayor del Ejército de EE.UU. y como directora adjunta de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes en el FBI, un grupo interinstitucional de fuerzas de aplicación de la ley, diplomáticos, militares y expertos de inteligencia responsables para la recuperación de estadounidenses retenidos como rehenes en el extranjero.

Tras ello, Dogu ha tenido cargos vinculados principalmente a naciones latinoamericanas. En mayo de 2015, fue designada por el presidente Barack Obama como embajadora estadounidense en Nicaragua.

Se mantuvo en esta designación hasta el año 2018, en un período descrito por la misma embajada como “una época de violentos disturbios cívicos”. Es importante recordar que la nación centroamericana estaba comandada en ese momento por Daniel Ortega, uno de los pocos aliados políticos de Nicolás Maduro en la región y del cual fue crítico Dogu.

Ya en 2022, fue designada como embajadora de EE.UU. en Honduras, cargo que ejerció hasta mediados de 2025. Su gestión en la nación centroamericana estuvo centrada principalmente en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la institucionalidad democrática, según describen desde medios hondureños.

La embajadora habla español, árabe y turco.