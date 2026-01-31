SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Mangione, de 27 años, fue detenido por el asesinato de Brian Thompson, a fines de 2024, en Nueva York.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Margaret Garnett, jueza del distrito sur de Nueva York descartó este viernes dos de los cuatro cargos federales en contra de Luigi Mangione, el joven de 27 años acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

    Uno de los delitos imputados era violación a la ley de armamento y otro por asesinato con arma de fuego, este último que lo hacía candidato para la pena de muerte.

    Sin embargo, la jueza desestimó el asesinato con arma de fuego como cargo federal, ya que este demanda que exista un delito violento detrás. En este caso, la argumentación de la fiscalía era que este delito sería el “acoso”, lo que no representa un delito violento, como indicó el tribunal.

    Garnett dejó vigentes dos cargos de acoso, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte CURTIS MEANS

    Luigi Mangione además enfrenta nueve cargos en un caso separado presentado por la fiscalía estatal de Nueva York, que incluye los cargos de asesinato en segundo grado y otros por armas. Según la legislación vigente de Nueva York, no existe posibilidad de pena de muerte.

    Asimismo también tiene cargos en Pensilvania por porte de arma de fuego sin licencia, manipulación de registros, posesión de instrumentos para cometer un delito y falsificación de identificación a las autoridades.

    Estos delitos no consideran como condena máxima la pena capital y además, si bien en Pensilvania todavía es legal la pena de muerte, esta no ha sido aplicada desde 1999.

    El caso que llevó a la captura de Luigi Mangione

    Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, una de las aseguradoras de salud más grandes en Estados Unidos fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 a las afueras de un hotel en la ciudad de Nueva York.

    Días después, Mangione, en ese entonces de 26 años, fue hallado en un McDonald’s en la ciudad de Pensilvania en que dio a la policía un nombre falso.

    Allí fue confiscada su mochila, que contenía una pistola fantasma, identificaciones falsas y escritos que detallaban quejas contra el sistema privado de salud en EEUU. Esta evidencia será considerada también por el tribunal pese a argumentación de la defensa por “procedimiento ilegal”.

    El año pasado, la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi, había pedido a los persecutores que solicitaran la pena de muerte en este caso y argumentó que se trataba de un acto de violencia política y que “implicó una planificación y premeditación sustancial, y dado que el asesinato tuvo lugar en público con transeúntes cerca, podría haber supuesto un grave riesgo de muerte para otras personas”.

    Actualmente Luigi Mangione está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en que también se encuentra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y donde han pasado varios personajes conocidos como el productor Sean “Diddy Combs”, Ghislane Maxwell, pareja de Jeffrey Epstein y varios líderes de carteles de narcotráfico.

