SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. enfrenta nuevo cierre del Gobierno federal en medio de crisis por ICE

    Este lunes la Cámara de Representantes votará los paquetes presupuestarios para desbloquear el financiamiento de las agencias federales.

    Por 
    Felipe Rivera
    EE.UU. enfrenta nuevo cierre del Gobierno federal en medio de crisis por ICE Hu Yousong

    Lo único que puede frenar a nuestro país es otro cierre largo y nefasto del Estado federal”, declaró el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. Y es que hace tres meses el gobierno de Estados Unidos vivió el cierre de gobierno más largo de su historia: 40 días. Hoy el escenario vuelve a tensionarse: el país enfrenta desde este viernes pasado un nuevo cierre técnico, a la espera de que este lunes el Congreso de Estados Unidos apruebe los paquetes presupuestarios necesarios para mantener operativas a las agencias federales.

    A pesar del acuerdo que alcanzaron demócratas y republicanos este jueves pasado por 71 a 29 votos, dando luz verde a seis importantes paquetes presupuestarios por 1,2 billones de dólares, cerca del 75 % de las capacidades de gasto del Gobierno federal.

    La tensión dentro de la cámara explotó tras el asesinato el sábado pasado de Alex Pretti, enfermero de 37 años, asesinado por la policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, ciudad que se ha convertido en escenario de protestas contra las políticas migratorias de Trump. Tras el hecho los demócratas se negaron a aceptar al menos seis paquetes presupuestarios que financiaban a tres cuartas partes del gobierno federal.

    La oposición demócrata había bloqueado la medida separar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para negociar el financiamiento de ICE.

    “Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad, y la obligación moral, de actuar”, dijo el jueves el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

    Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció el jueves por la noche que alcanzó un acuerdo con los demócratas para que estos aprueben cinco de los seis apartados que componen el paquete presupuestario, proceso que debería concretarse el lunes.

    Los cierres congelan la financiación de operaciones federales no esenciales, obligan a suspender servicios y dejan a cientos de miles de empleados públicos en sus casas o trabajando sin sueldo. Bajo el plan actual, podrían verse afectados departamentos como Educación, Transporte, Vivienda, Salud y Defensa. El impacto sería menor en ICE, que ya cuenta con una partida cercana a 75.000 millones de dólares para cuatro años, aprobada mediante una ley impulsada por Trump y firmada en 2025.

    Lee también:

    Más sobre:EE.UU.TrumpICECierre de gobiernoDemócratasRepublicanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    Detienen a tres integrantes de banda que realizó “turbazo” en Las Condes: víctimas fueron golpeadas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Lo más leído

    1.
    María Corina Machado atribuye el anuncio de la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EE.UU.

    María Corina Machado atribuye el anuncio de la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EE.UU.

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera

    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio
    Chile

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Detienen a tres integrantes de banda que realizó “turbazo” en Las Condes: víctimas fueron golpeadas

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”
    Negocios

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”

    La frenética bitácora en Chile de Brandon Judd para blindar la inversión estadounidense

    Hacienda reconoce un déficit fiscal mucho mayor al previsto y anuncia ajuste de gastos

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta
    Tendencias

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Elena Rybakina bate a Aryna Sabalenka y se corona como la nueva reina del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Elena Rybakina bate a Aryna Sabalenka y se corona como la nueva reina del Abierto de Australia

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose
    Cultura y entretención

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Sirāt: Todo el Tiempo Vivo en Éxtasis

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán
    Mundo

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    EE.UU. enfrenta nuevo cierre del Gobierno federal en medio de crisis por ICE

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos