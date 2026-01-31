SUSCRÍBETE POR $1100
    Gobierno de EE.UU. aprueba nuevas ventas de armas a Israel por US$ 6.670 millones

    El Departamento de Estado anunció este viernes el negocio, que incluye 30 helicópteros de ataque Apache y 3.250 vehículos tácticos ligeros, en momentos en que existen fuertes tensiones en la región por un posible ataque de EE.UU. a Irán y mientras avanza el plan de paz de Gaza.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Leah Millis

    El gobierno de Estados Unidos aprobó este viernes una nueva y masiva serie de ventas de armas a Israel por un total de US$ 6.670 millones, que incluye 30 helicópteros de ataque Apache y 3.250 vehículos tácticos ligeros.

    El Departamento de Estado anunció la medida la noche del viernes, después de notificar la aprobación de la misma al Congreso durante la mañana, en medio de crecientes tensiones en Medio Oriente ante la posibilidad de ataques militares estadounidenses en Irán.

    Asimismo, las ventas se registran en momentos en que el presidente Donald Trump avanza con su plan de alto el fuego en Gaza para poner fin al conflicto entre Israel y Hamas.

    Como consigna Los Angeles Daily News, el departamento detalló que los helicópteros Apache estarán equipados con lanzacohetes y equipo de orientación avanzado, y tienen un valor que asciende a los US$3.800 millones.

    A estos se suman vehículos tácticos ligeros, que se utilizarán para trasladar personal y logística “para ampliar las líneas de comunicación” de las Fuerzas de Defensa israelíes, cuyo costo es de US$1.980 millones.

    Israel además invertirá US$740 millones adicionales en unidades de potencia para los vehículos blindados de transporte de personal que tiene en servicio desde 2008, según el departamento.

    Los US$150 millones restantes se destinarán a helicópteros ligeros utilitarios para complementar el equipo similar que ya poseen sus fuerzas armadas.

    En otra declaración, la cancillería de EE.UU. afirmó que las nuevas ventas no afectarán el equilibrio militar en la región y que servirán para mejorar la capacidad de “defensa de las fronteras de Israel, la infraestructura vital y los centros de población”.

    Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel, y es vital para los intereses nacionales estadounidenses ayudar a Israel a desarrollar y mantener una capacidad de autodefensa fuerte y preparada”, añadió el texto.

