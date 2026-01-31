Correos revelan intercambio entre Elon Musk y Jeffrey Epstein en nueva desclasificación de documentos en EE.UU.

Un correo electrónico entre el magnate Elon Musk y el financiero Jeffrey Epstein fue revelado este viernes tras una nueva desclasificación masiva de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de la publicación de archivos vinculados al caso del fallecido acusado de tráfico sexual.

Según el intercambio difundido, Epstein consultó en 2012 a Musk cuántas personas viajarían a su isla privada para preparar un helicóptero. El empresario respondió que solo irían “Talulah y yo”, en referencia a la actriz y escritora británica Talulah Riley, con quien contrajo matrimonio en dos ocasiones. En un mensaje posterior, Musk preguntó a Epstein: “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?” , frase que ha generado amplia repercusión pública tras la divulgación del documento.

El intercambio pone de manifiesto la existencia de una relación entre ambos, aunque los documentos no aclaran si Musk llegó efectivamente a visitar la isla privada del financiero, ubicada en las Islas Vírgenes estadounidenses. El propio Musk ha señalado públicamente que Epstein “intentó acercarse” a él, pero que nunca visitó la isla y que cualquier insinuación en ese sentido es “categóricamente falsa”.

No es la primera vez que el nombre del empresario, quien formó parte del gobierno del presidente Donald Trump en su segundo mandato, aparece en documentos vinculados al caso Epstein. Sin embargo, los archivos no contienen acusaciones directas ni sugieren participación del magnate en delitos, por lo que el tema ha quedado circunscrito a una controversia pública.

La revelación forma parte de una publicación masiva de archivos ordenada por ley. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, anunció este viernes la difusión de alrededor de tres millones de páginas de documentos y miles de registros audiovisuales relacionados con Epstein, incluyendo unas 180.000 nuevas imágenes sin censura. Según indicó, la divulgación busca cumplir con la legislación aprobada por el Congreso para garantizar el acceso público a información sobre los crímenes del financiero.

Epstein fue condenado por pagar por sexo con una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos más graves de tráfico sexual de menores. El Departamento de Justicia señaló que la publicación incluye más de tres millones de páginas, además de miles de videos y fotografías, conforme a las exigencias legales.

Hasta la tarde del viernes, se habían puesto a disposición del público más de 600.000 documentos. No obstante, millones de archivos identificados por los fiscales como potencialmente divulgables siguen bajo reserva, situación que ha generado críticas por parte del Partido Demócrata, que cuestiona el ritmo y alcance de la liberación de la información.