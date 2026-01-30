“Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

La regularización extraordinaria de migrantes pactada por el gobierno de Pedro Sánchez y su socio Podemos y aprobada el martes pasado en un Real Decreto abre la puerta a que unos 500.000 extranjeros puedan obtener a medio plazo permiso de trabajo y residencia en Eapaña.

Es la primera regularización de inmigrantes del Ejecutivo de Sánchez, pero no es una excepción, porque son ya siete las aprobadas en democracia. La anterior tuvo lugar en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, y es considerada la más masiva hasta ahora, con 576.506 personas beneficiadas.

La respuesta de Pedro Sánchez a un tuit de Elon Musk sobre la regularización de migrantes: “Marte puede esperar”https://t.co/pIMTr20Lm7 — elDiario.es (@eldiarioes) January 29, 2026

La propuesta del gobierno de Sánchez sigue generando reacciones de lo más dispares, algunas más allá de las fronteras españolas. La noticia ha dado el salto a medios internacionales como el diario británico The Telegraph, que ha llegado a sugerir que la medida busca “derrotar a la extrema derecha”.

Esto ha provocado que la noticia se haya viralizado en inglés, con algunos usuarios cogiendo el guante y llevándolo todavía más allá en redes sociales como X. “España acaba de legalizar a 500.000 ‘aliens’ para derrotar a la extrema derecha”. El término ‘alien’ se emplea en EE.UU. de forma peyorativa contra los inmigrantes irregulares.

Spain just legalized 500,000 illegal aliens to “defeat the far-right.”



It’s not even a secret anymore. By legalizing 500,000 illegals under the guise of defeating the far-right, Pedro Sánchez is essentially dropping the mask. This is electoral engineering.



The logic is simple:… pic.twitter.com/gVmEMy4Ljb — Ian Miles Cheong (@ianmiles) January 29, 2026

“Ya no es siquiera un secreto. Legalizando a 500.000 inmigrantes ilegales con el propósito de derrotar a la extrema derecha, Pedro Sánchez se está quitando la careta. Esto es ingeniería electoral. La lógica es simple. Legalizando a medio millón de personas, consigues que accedan rápidamente a la nacionalidad (lo que para muchos lleva dos años) y así importas un bloque masivo y leal de votantes para la izquierda”, continúa Ian Miles Cheong, un conocido comentarista político con posiciones claramente conservadoras.

Pero el medio elDiario.es aclara que la ley electoral recoge que tienen derecho de sufragio los españoles mayores de edad, inscritos en el censo electoral. Para ello hay que tener la nacionalidad española, un trámite completamente diferente a la regularización, donde no adquieren la nacionalidad.

El diario El País ahonda al respecto: “Los regularizados no pueden votar, salvo en las elecciones municipales y con determinados requisitos. La ley Orgánica del Régimen Electoral General es muy clara al respecto. La normativa dice que se deriva que los inmigrantes con residencia legal —la que adquirirán los extranjeros regularizados con el Real Decreto impulsado ahora— no pueden votar en las elecciones generales. Tampoco en los comicios autonómicos".

The Spanish Prime Minister argued that

"Faced with the choice between being a closed and poor nation, Spain is opening itself to the world to ensure prosperity."



But rather then ensuring prosperity, these immigrants cost European countries hundreds of thousands of euros each in… pic.twitter.com/SwTsYKUD9c — Jonatan Pallesen (@jonatanpallesen) January 29, 2026

Y agrega: “Dejando al margen el caso de los ciudadanos europeos, el artículo 176 de dicha ley establece que los inmigrantes con residencia legal sí pueden votar en las elecciones municipales. Pero solo cuando cumplan unas condiciones concretas. En general, y conforme a los requisitos que recoge el Ministerio de Interior, para poder votar en los comicios locales los inmigrantes con residencia legal tienen que haber vivido ininterrumpidamente en España al menos cinco años, tener convenio de reciprocidad con el respectivo país de origen, estar empadronado en el municipio en cuestión e inscritos en su censo”.

Con el real decreto, el gobierno español calcula, con estimaciones de las organizaciones que trabajan con migrantes, que podría implicar a medio millón de personas, aunque algunas fuentes hablan de más de 800.000 en situación irregular. Solo las peticiones de asilo suman más de 100.000, con datos de diciembre, detalla El País.

Pese a estas consideraciones, el multimillonario Elon Musk, propietario de la misma red social y quien a través de su empresa de fabricación aeroespacial SpaceX busca aterrizar una de sus aeronaves en Marte, reaccionó con una simple onomatopeya a las valoraciones de Ian Miles Cheong: “Wow”.

Algunos de los seguidores de Musk trataron de matizar la información. “Los 500.000 serán regularizados, no obtendrán la ciudadanía, y la ciudadanía es necesaria para votar“, comentaron, según consigna el diario La Razón.

Pero fue el presidente del gobierno español, el propio Sánchez, quien entró en la polémica. Y no precisamente para matizar las palabras, sino para lanzar un curioso eslogan político que resuena ahora mismo en X. “Marte puede esperar. La humanidad no”, le respondió el líder socialista a Musk.

Mars can wait. Humanity can’t. https://t.co/Oc4qAYtd3f — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2026

Por supuesto, la publicación de Sánchez, que se produjo a última hora de este jueves, suscitó varias reacciones. Muchas de ellas, relacionadas con la ausencia del presidente en la misa funeral que se celebrado durante la jornada en Huelva en recuerdo de las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Adamuz. “En vez de estar en el funeral,estás perdiendo el tiempo aquí en Twitter“, le reprocharon algunos usuarios.

En la misma línea también reaccionó el perfil oficial del Partido Popular en X, sacando a colación precisamente la ausencia de Sánchez en los homenajes católicos celebrados este jueves por las víctimas de Adamuz.

“¿Adamuz está en Marte? Humanidad ya sabemos que no tienes”, reaccionó la cuenta de la colectividad opositora en la red social de Musk.

En el mismo hilo de la respuesta de Musk al tuit de Ian Miles Cheong se abrió un debate sobre los objetivos del gobierno de Sánchez, sobre la reacción de la sociedad española ante esta medida y, lo que es más importante, sobre lo que puede suponer esto para Europa.

¿Adamuz está en Marte? Humanidad ya sabemos que no tienes. https://t.co/atIZYTgaNM — Partido Popular (@ppopular) January 29, 2026

Un ejemplo es el comentario del científico de datos danés Jonatan Pallesen en respuesta a Miles y Musk: “El presidente del gobierno español argumentó que ‘ante la disyuntiva entre ser una nación cerrada y pobre, España se abre al mundo para garantizar la prosperidad‘“.

Sin embargo, la visión de este danés que lleva años intentando demostrar el problema que supone la inmigración para la población danesa es bien distinta, apunta el medio Vozpópuli. “En lugar de garantizar la prosperidad, estos inmigrantes cuestan a los países europeos cientos de miles de euros cada uno en costos netos. Es increíble que no sea consciente de este hecho crucial o que mienta al respecto”, concluía su post en el hilo de Musk.

Hasta el prestigioso The New York Times, lectura demócrata por excelencia, se hacía eco de la medida española como una ruptura con la tendencia europea. La lectura que hace el diario estadounidense va mucho más allá del argumentario oficial y subraya el aislamiento creciente de España dentro del contexto internacional.

Mientras Sánchez apuesta por una regularización masiva, Estados Unidos, Reino Unido, Italia o Grecia endurecen sus políticas migratorias, presionados por el auge de partidos populistas y por una opinión pública cada vez más sensible al control de fronteras. El contraste es evidente: deportaciones masivas en Estados Unidos, normas más estrictas para refugiados en Reino Unido, penas de prisión en Grecia para quienes permanezcan tras rechazarles el asilo o el polémico plan italiano de trasladar solicitantes de asilo a Albania, consigna Vozpópuli.

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has lashed out at billionaire Elon Musk for interfering in European politics, accusing him of undermining democracy. pic.twitter.com/RYs23HebX8 — DW News (@dwnews) January 8, 2025

En todo caso, señala el medio El debate, esta no ha sido la primera vez que Sánchez ha buscado un conflicto con Elon Musk. Hace un año, el presidente del gobierno español condenó “su poder omnívoro en las redes sociales para tratar de controlar el debate público en la acción contra Occidente". Además de calificarlo de "tecnocasta", un nuevo término acuñado por La Moncloa, para criminalizar a empresarios de zonas económicas como Silicon Valley.

Por su parte, elDiario.es recuerda que hace cuatro años Sanchez también le respondió a Musk cuando el empresario aseguró que “España debería construir un gran parque solar” y que con él “podría alimentar a toda Europa”. “Ven y verás. Los inversores son bienvenidos en España”, le dijo entonces el presidente del gobierno español.