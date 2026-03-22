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    Balotaje de municipales en Francia: Socialistas ganan París y la extrema derecha pierde en las grandes ciudades

    La derecha tradicional, indica una estimación de BFMTV, triunfó en 93 de las 288 ciudades mas grandes de Francia, luego de la segunda vuelta de las elecciones municipales celebradas este domingo.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Emmanuel Grégoire, nuevo alcalde de París.

    Luego de una primera vuelta llena de sorpresas el 15 de marzo, este domingo tuvieron lugar los balotajes de las elecciones municipales en Francia, en la que mas de 17 millones de personas estaban convocadas a votar. El sufragio, última ocasión antes de las presidenciales de 2027, dejó resultados amargos para el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que perdió la batalla por Marsella.

    La participación electoral disminuyó en comparación con las elecciones municipales de 2014: 57% frente al 61,7% de hace 12 años. Sin embargo, en comparación con las elecciones de 2020, se ha registrado un aumento, ya que, debido a la pandemia y el confinamiento, el 41% de los votantes habilitados emitieron su voto en la segunda vuelta.

    Benoît Payan, alcalde de Marsella.

    Luego de la primera vuelta, todas las miradas se concentraron en lo ocurrido en Marsella: la segunda ciudad más grande de Francia, y en general “oasis” de la izquierda en medio de una Costa Azul de derecha, tenía un duelo entre el candidato socialista y el abanderado de Agrupación Nacional para la alcaldía.

    Así, tras los primeros recuentos, el actual alcalde de Marsella y candidato de la alianza de la izquierda tradicional, Benoît Payan, lideró por lejos la segunda vuelta con el 56,30% de los votos. Le siguió el candidato de Agrupación Nacional, Franck Allisio, que obtuvo el 39,10%.

    Esta victoria para el PS, los ecologistas y los comunistas se explica, en parte, por la decisión del candidato de La Francia Insumisa (el partido de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon), Sébastien Delogu, de retirarse de la carrera aún habiendo obtenido un 11% de los votos. Esto, en miras a obstaculizar la llegada de la extrema derecha al puerto.

    La votación en Marsella era considerada como la apuesta más grande de la Agrupación Nacional de Jordan Bardella, que veía como posible hacerse con la segunda ciudad más poblada del país. Un poco más al oeste, en Toulon, otra derrota amargó la noche del partido populista de derecha. La alcaldesa en funciones, Josée Massi (independiente de derecha), obtuvo el 53,5% de los votos, mientras la diputada y candidata de Agrupación Nacional, Laure Lavalette, recibió el 46,5% de los votos, según la misma estimación de BFMTV.

    Emmanuel Grégoire, aspirante a la alcaldía de París del bloque de partidos franceses de izquierda integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista y los Ecologistas. Foto: @aviers

    En la capital, la pelea era entre el heredero de la socialista Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, y la exministra republicana del presidente Emmanuel Macron, Rachida Dati. En esta carrera, donde no se retiró la candidata insumisa Sophie Chikirou, pero sí la de extrema derecha, fue el socialista quien, con ya un 50%, lideró la carrera.

    En tanto, Dati consiguió 40% de los votos. La derrota, de todos modos, no deja a la republicana con las manos vacías, ya que consiguió la alcaldía del séptimo distrito parisino, uno de los más ricos de los 20 que forman la “ciudad de la luz”.

    En general, los comicios dieron cuenta de un fenómeno propio a las elecciones municipales: los partidos socialista y republicano, “tradicionales” en el espectro francés, salieron favorecidos contra los “extremos”. Según las estimaciones de Elabe-Berger Levrault para BFMTV, RMC y Le Figaro, la derecha (LR/UDI/DVD) ganó en 93 de las 288 grandes ciudades metropolitanas. La izquierda se impuso en 50 de ellas. Los partidos de triunfaron en 28, según las mismas estimaciones. La extrema derecha, por su parte, ganó en 9 comunas.

    El exprimer ministro Edouard Philippe.

    En Lyon, ciudad conocida por su alcaldía ecologista, la izquierda pudo mantenerse. Grégory Doucet lideraba la segunda vuelta de las elecciones municipales, según las primeras estimaciones de Ifop-Fiducial, con el 54% de los votos. Superaba a Jean-Michel Aulas, antiguo propietario del Olympique Lyonnais, que obtenía el 46%.

    El exprimer ministro Édouard Philippe, candidato macronista a las elecciones presidenciales de 2027, superó su primera prueba y fue reelegido alcalde de Le Havre con el 47,71% de los votos. El centrista derrotó así a Jean-Paul Lecoq y Franck Keller, quienes obtuvieron el 41,17% y el 11,12% de los votos, respectivamente.

    En Niza, la ultraderecha logró su mayor victoria, y también la más predecible. Éric Ciotti, en alianza con Agrupación Nacional, se impuso a Christian Estrosi en una contienda ampliamente considerada “fratricida”. Ciotti obtuvo el 46% de los votos, frente al 38% del alcalde en funciones.

    En tanto en Toulouse, la cuarta ciudad del país en población, una alianza entre socialistas e insumisos no dio los resultados que esperaba: el melenchonista François Piquemal perdió con un 47% contra la derecha, liderada por el alcalde saliente Jean-Luc Moudenc.

    Más sobre:FranciaElecciones municipalesBalotajeAgrupación NacionalPartido SocialistaParísMarsellaMundo

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