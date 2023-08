“Barbie” llega a Arabia Saudita con abayas rosas, granizados y éclairs, pero está prohibida en otros países musulmanes

“Barbie”, la exitosa comedia romántica de Greta Gerwig sobre una muñeca que se convierte en humana y entra al mundo real, enfrenta sus propios problemas del mundo real: comisiones de censura en partes del mundo musulmán.

Las autoridades kuwaitíes prohibieron la película por promover “ideas y creencias que son ajenas a la sociedad kuwaití y al orden público”, según un comunicado de una agencia oficial de noticias del Estado. El Ministerio de Cultura de Argelia envió avisos a los cines del país para que dejaran de proyectar la película, declarando que era “dañina para la moral”, según informes de noticias locales.

En Punjab, la provincia más grande de Pakistán con más de 110 millones de habitantes, una junta cinematográfica suspendió las proyecciones de “Barbie” durante 10 días porque se declaró que contenía “contenido objetable”. Fue absuelta de esas acusaciones el 1 de agosto, cuando la película volvió a proyectarse en los cines allí.

Mujeres se paran cerca de los anuncios de la película "Barbie" durante la primera proyección de la película en VOX Cinemas, en Riad, Arabia Saudita, el 10 de agosto de 2023. Foto: Reuters

No todos los países musulmanes conservadores están rechazando la película. Arabia Saudita, durante mucho tiempo un ícono del Islam conservador, permitió que “Barbie” apareciera en sus películas a principios de este mes y muchos cinéfilos entraron en el espíritu de las cosas, vistiendo abayas rosas, la túnica larga que se usa tradicionalmente en la región del Golfo Arábigo, y comiendo éclairs rosas. También se estrenó en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Si bien los censores no han sido explícitos sobre por qué prohibieron la película, parece tener menos que ver con las críticas al patriarcado del mundo real, y más con temas de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

El ministro de Cultura de Líbano pidió que se prohibiera la película la semana pasada. La película “promueve la homosexualidad y el transexualismo y promueve la fea idea de rechazar la tutela del padre”, escribió en la plataforma de redes sociales X, anteriormente Twitter.

La película presenta a varios actores LQBTQ, incluida la actriz trans Hari Nef, que interpreta a una de las Barbies. Algunos conservadores en EE.UU. también criticaron la película por supuestamente promover una agenda trans. Sin embargo, ninguno de los personajes de la película se muestra como miembro de la comunidad LGBTQ.

El público ve la cartelera durante la primera proyección de la película en VOX Cinemas, en Riad, Arabia Saudita, el 10 de agosto de 2023. Foto: Reuters

La censura -ya sea tomando medidas enérgicas contra los cómics, deteniendo a los manifestantes o prohibiendo “Barbie”- ha sido durante mucho tiempo el arma preferida de los autoritarios que controlan gran parte del mundo islámico, tanto para silenciar a los críticos como para “movilizar a los ciudadanos”, dijo Faisal Devji, historiador del Islam en la Universidad de Oxford.

“Esto no es algo confinado a los países de mayoría musulmana”, agregó. Barbie también fue prohibida en Vietnam, donde las autoridades la acusaron de vender una versión favorable a China de la línea de nueve guiones, un problema relacionado con los reclamos chinos sobre el Mar de China Meridional.

Pero en estos días, algunos de esos líderes, como el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, también quieren aplacar a los jóvenes con conocimientos digitales, que están conectados a las tendencias globales seculares y pueden recurrir a la protesta pública. Medio Oriente y la mayoría de los países de mayoría musulmana como Pakistán se encuentran entre las regiones del mundo con las edades medias más jóvenes.

En Arabia Saudita, no fue un lanzamiento silencioso. En Riad, VOX Cinemas organizó festividades nocturnas de primer nivel completas con un DJ, una cabina de fotos y una estación de peluquería. En el menú: un exclusivo combo de palomitas de maíz con granizado rosa para las Barbies y un combo de granizado azul para los Ken.

El tráiler de la película "Barbie" se reproduce mientras el público espera la primera proyección de la película en Epix Cinemas, en Manama, Bahréin, el 10 de agosto de 2023. Foto: Reuters

En una noche reciente de jueves en el cine AMC en Yeda, Arabia Saudita, había un mar de abayas rosas. En la entrada, había una cabina de fotos de caja de Barbie de tamaño natural.

Basma Salem, una banquera de 51 años, asistió a la proyección con su hija Shahad, de 13 años. “Me encanta que muestra que las mujeres tienen que usar sus cerebros ahora y no solo confiar en su apariencia”, dijo. “Es un gran mensaje para la generación más joven”.

“Mi esposo estaba preocupado por todas las conversaciones sobre la agenda LGBTQ+, pero, sinceramente, no noté nada obvio o perturbador. Creo que también cortaron algunas escenas, pero no se nota en la película. Definitivamente no es un tema en la película en mi opinión”, agregó.

De alguna manera, las diferentes reacciones en partes del mundo musulmán reflejan el cambio de costumbres sociales y políticas.

Un grupo de cuatro novias kuwaitíes recurrió a las redes sociales para documentar su viaje por carretera desde Kuwait a la ciudad saudita de Dammam -un viaje de casi cinco horas- para ver la película allí. Se tomaron selfies en el cine con sus granizados rosas y bolsos rosas. Un hombre de Kuwait comentó en sus publicaciones: “¡Las cosas han cambiado, antes (los sauditas) solían venir a nosotros para el cine y ahora vamos a ellos!”.

La gente hace fila para tomarse fotos en una cabina de "Barbie" en un cine el primer día de estreno en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 10 de agosto de 2023. Foto: Reuters

La representación de temas y símbolos LGBTQ es un paso demasiado lejos para muchos líderes conservadores del mundo musulmán. En Malasia, los funcionarios prohibieron este mes los productos Swatch que contenían temas de “lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y + plus”, escribió el Ministerio del Interior en su página de Facebook.

En Arabia Saudita, no todos están entusiasmados con el estreno de la película o la extensa campaña de marketing local.

“Es como si de repente hubieran descubierto mujeres aquí en Arabia Saudita, y ahora son mujeres esto, mujeres aquello. Es demasiado”, dijo Sarah Amin, de 53 años, dueña de casa y madre de cuatro hijos.