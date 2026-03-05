China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, participa en una deliberación con sus compañeros diputados de la delegación de la provincia de Jiangsu en la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional en Beijing, capital de China, el 5 de marzo de 2026. Foto: Xinhua

China aumentará el gasto de defensa en un 7% en 2026, dijo el jueves, la tasa más baja en cinco años pero aún superando los objetivos de crecimiento económico más amplios y al resto de Asia en un momento de creciente tensión regional, incluso sobre Taiwán.

Según la agencia Reuters, los analistas de seguridad y los agregados militares regionales están siguiendo de cerca el presupuesto de China mientras el país se esfuerza por modernizar su ejército para 2035, al tiempo que intensifica los despliegues en todo el este de Asia y purga a los altos mandos para combatir la corrupción.

China mejorará su preparación para el combate y acelerará el desarrollo de “capacidades de combate avanzadas”, afirmó el primer ministro Li Qiang en la apertura de la reunión anual del Parlamento, en la que reveló un pronóstico más amplio de crecimiento del PIB del 4,5% al 5%.

“Todos estos pasos impulsarán nuestra capacidad estratégica para salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China”, dijo Li en su informe de trabajo, añadiendo que el presidente Xi Jinping tenía la máxima responsabilidad de mando.

La cifra del 7%, que sigue a tres años de aumentos anuales del 7,2% y es la más baja desde el 6,8% en 2021, es parte de una campaña de gasto en la que el ejército de China ha desarrollado nuevos misiles, barcos, submarinos y métodos de vigilancia avanzados.

El aumento de este año demostró que Beijing se mantiene fiel a un principio arraigado de equilibrar el crecimiento económico con los objetivos de defensa nacional, dijo a Reuters James Char de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur.

“En esencia, el presupuesto del Ejército Popular de Liberación ha estado creciendo a un ritmo bastante constante como porcentaje del PIB... aproximadamente la tasa de crecimiento del PIB más la inflación”, agregó Char, un experto en defensa de China.

Esto ocurre en medio de la purga de mayor perfil de altos rangos militares en décadas, con los dos generales de mayor rango atrapados en investigaciones disciplinarias.

Zhang Youxia, un veterano aliado militar de Xi, fue puesto bajo investigación en enero, mientras que otro, He Weidong, fue expulsado en octubre del año pasado.

Foto: el portaaviones chino Liaoning participa en un simulacro militar de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China en el océano Pacífico occidental, el 18 de abril de 2018. Foto: Archivo

La purga deja sólo a dos miembros de los siete habituales en la Suprema Comisión Militar Central, el propio Xi como su presidente, y un vicepresidente recientemente ascendido, Zhang Shengmin.

El diario The New York Times indicó que el máximo líder de China, Xi Jinping, se prepara para esta era de peligrosa rivalidad invirtiendo recursos en inteligencia artificial, computación cuántica y otras tecnologías estratégicas, a la vez que expande las fuerzas armadas del país.

Los detalles del ambicioso plan del Sr. Xi para los próximos cinco años de ascenso tecnológico de China se dieron a conocer en una reunión de la legislatura nacional en Beijing el jueves.

Este enfoque refleja la opinión de Xi de que la competencia con Estados Unidos se decidirá, en última instancia, por la innovación tecnológica que impulsa el poder económico, militar y cultural.

El plan, sostuvo el periódico, exige impulsar nuevos motores de crecimiento económico en industrias emergentes como la computación cuántica, la biofabricación, el hidrógeno y la energía de fusión, las interfaces cerebro-computadora, la inteligencia incorporada y las redes móviles 6G. “En medio de una feroz competencia internacional, debemos ganar la iniciativa estratégica”, indicó el plan.

A medida que la relación de China con Estados Unidos se deteriora, lo que amenaza el acceso de Beijing a la tecnología estadounidense, los líderes chinos consideran cada vez más urgente lograr la autosuficiencia. El propio Xi declaró en octubre que China debería “aprovechar esta oportunidad para consolidar y ampliar nuestras ventajas”.

Mientras Xi se prepara para recibir al presidente Trump a principios de abril para intentar extender una tregua comercial, está redoblando su apuesta en una estrategia para asegurar que la economía y el ejército de China no sean vulnerables a quedar aislados de los semiconductores avanzados y otras tecnologías críticas de Occidente.

“Los líderes chinos creen que Washington seguirá intentando limitar el desarrollo tecnológico de China”, afirmó a The New York Times, Gerard DiPippo, director asociado del Centro de Investigación de China en la organización de investigación RAND. “Esa convicción sustenta la urgencia de los esfuerzos de autosuficiencia”.

El plan establecía que China “mejoraría continuamente” su ventaja competitiva en tierras raras, cuyas exportaciones Pekín había restringido en respuesta a los aranceles estadounidenses, antes de que ambas partes acordaran suspender las medidas de represalia. Por otra parte, el plan también exigía fortalecer la capacidad de China para contrarrestar las sanciones y la injerencia extranjera.

Los actuales ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el ataque de Estados Unidos a Venezuela en enero -que llevaron a la captura del presidente Nicolás Maduro y a la toma de control de la industria petrolera de ese país- pueden haber profundizado la cautela de los líderes chinos hacia Trump, dijo al periódico Daniel R. Russel, exsecretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico.