Bélgica anuncia que reconocerá oficialmente a Palestina como Estado en la ONU y anuncia sanciones contra Israel
Bruselas formalizará el reconocimiento en la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo 9 de septiembre. También adelantó sanciones contra el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu por violaciones al Derecho Internacional en Gaza y Cisjordania.
El gobierno de Bélgica anunció en la madrugada de este martes que reconocerá oficialmente a Palestina como Estado durante la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), que comenzará el 9 de septiembre, sumándose así a la postura de países como Francia, Canadá y Australia.
El vice primer ministro y ministro de Exteriores, Maxime Prevot, afirmó en su cuenta de X que se trata de un “gesto político y diplomático contundente” para defender la solución de dos Estados y condenar la expansión de asentamientos ilegales israelíes.
No obstante, Prevot matizó que la formalización administrativa mediante un decreto real se llevará a cabo cuando se haya liberado al último rehén y Hamás no ejerza más funciones de gobierno en Palestina, en referencia al ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos y 250 secuestrados en Israel.
El canciller belga subrayó que Bruselas también condenará con mayor fuerza cualquier acto de antisemitismo o apoyo al terrorismo por parte de sectores afines a Hamas.
Sanciones contra el gobierno de Israel
Además del reconocimiento, Bélgica anunció 12 sanciones contra el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, entre las que destacan:
- Prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos ilegales.
- Revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes.
- Restricción de asistencia consular a ciudadanos belgas residentes en asentamientos ilegales.
- Acciones judiciales, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito.
- Declaración de personas non gratas a colonos violentos, líderes de Hamas y dos ministros israelíes ultranacionalistas, presumiblemente Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional).
Asimismo, Prevot adelantó que Bélgica votará a favor en la Unión Europea de medidas para suspender la cooperación con Israel, incluyendo el acuerdo de asociación con la UE y programas de investigación y cooperación técnica.
El ministro justificó estas decisiones por la grave crisis humanitaria en Gaza y Cisjordania, y acusó al Gobierno israelí de violar el Derecho Internacional y Humanitario, así como de incumplir su obligación de prevenir un posible riesgo de genocidio.
Lo Último
Lo más leído
1.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.