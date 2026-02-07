Bill Clinton pide una audiencia pública para su testimonio en la investigación sobre Epstein

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pidió este viernes que su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein se realice en audiencia pública , ya que no quiere apoyar a “un tribunal irregular a puerta cerrada por parte de un Partido Republicano que actúa con miedo”.

En una serie de publicaciones en redes sociales, Clinton realizó la petición y se sumó a su esposa y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, quien hizo lo mismo el jueves pasado en un posteo en la plataforma de X , donde además refutó la afirmación del presidente de dicho comité, James Comer, de que ella y su marido habían evadido la declaración.

“No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como apoyo en un tribunal irregular a puerta cerrada por parte de un Partido Republicano que actúa con miedo” , escribió el exmandatario en X.

I have called for the full release of the Epstein files. I have provided a sworn statement of what I know. And just this week, I’ve agreed to appear in person before the committee. But it’s still not enough for Republicans on the House Oversight Committee. — Bill Clinton (@BillClinton) February 6, 2026

Para luego agregar: “Si quieren respuestas, dejemos de jugar y hagamos esto como es debido: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente”.

En sus publicaciones, el demócrata señaló además que pidió la “publicación completa” de los archivos del Departamento de Justicia (DOJ) relacionados con Epstein y que aceptó comparecer en persona ante el comité.

“Pero aún no es suficiente para los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes”, remarcó.

El expresidente, además, criticó a Comer por querer una cámara “sólo a puerta cerrada”. “¿Quién se beneficia de este acuerdo?”, escribió y añadió: “No son las víctimas de Epstein, quienes merecen justicia. Ni el público, quien merece la verdad. Solo sirve a intereses partidistas. Esto no es investigación, es pura política ”.

Los Clinton aceptaron prestar declaración a puerta cerrada como parte de la investigación sobre el magnate neoyorquino, después de que la comisión, liderada por el Partido Republicano, amenazara con declararlos en desacato al Congreso por incumplir las citaciones relacionadas con Epstein .

De acuerdo con el mismo Comer, la exprimera dama tiene previsto prestar declaración el 26 de febrero y su marido comparecerá al día siguiente, 27 de febrero. Citaciones que exigían explícitamente declaraciones, no audiencias públicas.

Una carta del abogado de los Clinton, Jon Skladany, al presidente del comité también decía que una audiencia abierta “se adaptaría mejor a nuestras preocupaciones sobre la imparcialidad”, pero en última instancia dejó en manos de Comer la decisión de celebrar una audiencia o una declaración.