SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Bill Clinton pide una audiencia pública para su testimonio en la investigación sobre Epstein

    El expresidente de Estados Unidos tiene previsto declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 27 de enero, mientras que su esposa y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, lo hará un día antes.

    Por 
    Lya Rosen
    Brendan McDermid

    El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pidió este viernes que su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein se realice en audiencia pública, ya que no quiere apoyar a “un tribunal irregular a puerta cerrada por parte de un Partido Republicano que actúa con miedo”.

    En una serie de publicaciones en redes sociales, Clinton realizó la petición y se sumó a su esposa y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, quien hizo lo mismo el jueves pasado en un posteo en la plataforma de X, donde además refutó la afirmación del presidente de dicho comité, James Comer, de que ella y su marido habían evadido la declaración.

    “No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como apoyo en un tribunal irregular a puerta cerrada por parte de un Partido Republicano que actúa con miedo”, escribió el exmandatario en X.

    Para luego agregar: “Si quieren respuestas, dejemos de jugar y hagamos esto como es debido: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente”.

    En sus publicaciones, el demócrata señaló además que pidió la “publicación completa” de los archivos del Departamento de Justicia (DOJ) relacionados con Epstein y que aceptó comparecer en persona ante el comité.

    “Pero aún no es suficiente para los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes”, remarcó.

    El expresidente, además, criticó a Comer por querer una cámara “sólo a puerta cerrada”. “¿Quién se beneficia de este acuerdo?”, escribió y añadió: “No son las víctimas de Epstein, quienes merecen justicia. Ni el público, quien merece la verdad. Solo sirve a intereses partidistas. Esto no es investigación, es pura política”.

    Los Clinton aceptaron prestar declaración a puerta cerrada como parte de la investigación sobre el magnate neoyorquino, después de que la comisión, liderada por el Partido Republicano, amenazara con declararlos en desacato al Congreso por incumplir las citaciones relacionadas con Epstein.

    De acuerdo con el mismo Comer, la exprimera dama tiene previsto prestar declaración el 26 de febrero y su marido comparecerá al día siguiente, 27 de febrero. Citaciones que exigían explícitamente declaraciones, no audiencias públicas.

    Una carta del abogado de los Clinton, Jon Skladany, al presidente del comité también decía que una audiencia abierta “se adaptaría mejor a nuestras preocupaciones sobre la imparcialidad”, pero en última instancia dejó en manos de Comer la decisión de celebrar una audiencia o una declaración.

    Más sobre:Bill ClintonJeffrey EpsteinHillary ClintonTestimonioCámara de RepresentantesComité de SupervisiónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sujeto es detenido tras robo de camión con comida rápida en Maipú: recuperan dos máquinas de carga en Lampa

    Trump tras publicar video que muestra a los Obama como simios: “No cometí ningún error”

    Presidente de la Asamblea Nacional venezolana espera que todos los presos sean liberados “a más tardar” el próximo viernes

    Minsal ordena retiro preventivo de conservas de choritos por riesgo de contaminación con botulismo

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: hay al menos 15 hectáreas afectadas

    Armadas de Chile y Perú conmemoran en Calbuco los 160 años del Combate Naval de Abtao

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sujeto es detenido tras robo de camión con comida rápida en Maipú: recuperan dos máquinas de carga en Lampa
    Chile

    Sujeto es detenido tras robo de camión con comida rápida en Maipú: recuperan dos máquinas de carga en Lampa

    Minsal ordena retiro preventivo de conservas de choritos por riesgo de contaminación con botulismo

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: hay al menos 15 hectáreas afectadas

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos
    Negocios

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis
    El Deportivo

    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis

    Chile queda 2-0 arriba sobre Serbia en Copa Davis: Alejandro Tabilo suda más de la cuenta para superar al 462º del mundo

    Audax Italiano derrota en La Florida a Universidad de Concepción y consigue su primer triunfo del torneo

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage
    Cultura y entretención

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage

    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier

    Los Bunkers participarán en el evento solidario Rock Up en el Club Hípico de Concepción

    Bill Clinton pide una audiencia pública para su testimonio en la investigación sobre Epstein
    Mundo

    Bill Clinton pide una audiencia pública para su testimonio en la investigación sobre Epstein

    Trump tras publicar video que muestra a los Obama como simios: “No cometí ningún error”

    Presidente de la Asamblea Nacional venezolana espera que todos los presos sean liberados “a más tardar” el próximo viernes

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia