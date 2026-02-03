SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Así lo anunció el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, en una publicación en redes sociales dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer.

    Por 
    Europa Press
    bill-clinton.jpg

    El expresidente estadounidense, Bill Clinton, y su mujer y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptaron comparecer ante el Congreso de Estados Unidos acerca de la investigación en torno al empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

    Así lo anunció el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, en una publicación en redes sociales dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer. “Han negociado de buena fe. Usted no. Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa. Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, manifestó.

    La decisión supone un giro sobre la postura mantenida por el matrimonio en los últimos meses, si bien el Comité de Reglas de la Cámara estaba ya preparando una votación en pleno para declararlos en desacato al Congreso, una resolución a la que el Comité de Supervisión dio el visto bueno en enero.

    Comer, por su parte, abordó la declaración de Ureña durante la reunión del Comité de Reglas celebrada este lunes: “Los abogados de los Clinton han dicho que aceptan los términos, pero estos términos vuelven a ser poco claros y no han proporcionado fechas para sus declaraciones”.

    La única razón por la que han dicho que aceptan los términos es porque la Cámara ha procedido con el desacato. Aclararé los términos que están aceptando y luego discutiré los próximos pasos con los miembros de mi comité”, ha concluido sin precisar si el panel procedería con la resolución de desacato, según recogió el portal de noticias The Hill.

    Poco después, el Comité de Reglas ha optado por posponer su dictamen sobre estas resoluciones, alegando que hay una gran actividad de “negociación y discusión en curso”, según la presidenta del órgano, la republicana Virginia Foxx.

    En esta línea, manifestó que es necesario más tiempo “para aclarar con los Clinton qué están acordando realmente”, si bien su Comité continuará con el proceso este martes si no se alcanza un acuerdo antes.

    El giro de los acontecimientos ha llegado unas horas después de que Comer acusase al conocido matrimonio de pretender recibir “un trato especial”, lo que descalificó como “frustrante y una afrenta al deseo de transparencia del pueblo estadounidense”. Sin embargo, el demócrata Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión, afimró que, en la carta que ha sido objeto del rechazo de comer, los Clinton aceptaban todas las exigencias del presidente del panel y se ofrecían a “testificar plenamente sobre cada una” de ellas.

    El delincuente sexual Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que, a su vez, voló en el avión de Epstein unas 27 veces, según aseguró Comer ante la última negativa del exmandatario a testificar en el Congreso. El demócrata aparece, asimismo, en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

    Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El magnate, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el presidente estadounidense, Donald Trump, o el propio Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda apenas un mes después de su detención.

