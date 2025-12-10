Brigitte Macron, en el centro de la polémica tras calificar de “sucias estúpidas” a activistas feministas

El sábado por la noche, cuatro activistas del colectivo feminista #NousToutes (todas nosotras), que llevaban máscaras con la efigie del actor Ary Abittan y la inscripción “violador”, interrumpieron su espectáculo en la sala parisina Folies Bergère, coreando “Abittan violador”, según informó esta organización en un comunicado.

A finales de 2021, el humorista fue acusado de violación por una joven con la que llevaba saliendo unas semanas. Tras tres años de investigación, el caso fue sobreseído y confirmado en apelación en enero, pero su regreso a los escenarios ha sido cuestionado desde entonces por feministas que protestan regularmente en las inmediaciones de las salas donde actúa.

« Sales connes » : une association annonce porter plainte contre Brigitte Macron

➡️ https://t.co/7vOFvulNRU pic.twitter.com/0Cep1duGW9 — Le Parisien (@le_Parisien) December 9, 2025

Al día siguiente de esta interrupción, el domingo, Brigitte Macron acudió a ver su representación en París, acompañada de su hija Tiphaine Auzière.

El video fue suprimido

En un vídeo publicado el lunes por la página web de la revista semanal Public, se ve a la primera dama apoyando a Ary Abittan entre bastidores antes del espectáculo.

“Tengo miedo”, le dice él. A lo que ella responde: “Si hay ‘sales connes’ (sucias estúpidas), las echaremos”, le responde Brigitte Macron riendo. “Sobre todo a los bandidos enmascarados”, añade.

Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle d'Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, son entourage évoquant "une critique de la méthode radicale employée" par ce collectif.



➡️ https://t.co/DNL6KpDxf6 pic.twitter.com/lbpC1U45GF — Agence France-Presse (@afpfr) December 8, 2025

El colectivo #NousToutes difundió este vídeo en su cuenta de Instagram, junto con mensajes de apoyo a su acción del sábado por la noche. En la red Bluesky, el colectivo retomó la etiqueta #salesconnes sobre fondo negro.

“Un mensaje político chocante”

“Estamos profundamente conmocionadas y escandalizadas. Las palabras utilizadas dicen mucho sobre su visión de las cosas, el mensaje político es extremadamente chocante”, declaró a la AFP una militante de #NousToutes Paris Nord que participó en la acción y que se presenta bajo el seudónimo de Gwen. “Es una nueva afrenta a las víctimas y a las asociaciones feministas”, agregó.

“Brigitte Macron no aprueba este método radical”

El entorno de la esposa de Emmanuel Macron aseguró que “solo hay que ver en este intercambio una crítica al método radical empleado por quienes, enmascarados, perturbaron el espectáculo de Ary Abittan el sábado por la noche para impedir que la artista actuara en el escenario”. Y añaden, según pudo consultar la agencia francesa de noticias AFP, que “Brigitte Macron no aprueba este método radical”.

Reacciones del mundo del espectáculo y político

En Instagram, Judith Godrèche mostró su apoyo al colectivo con este mensaje sobre fondo negro: “Yo también soy una ‘sale conne’. Y apoyo a todas las demás”, escribió la actriz.

“Estas declaraciones son muy graves”, “una primera dama no debería decir eso”, denunció en la cadena de televisión privada BFMTV la líder de los ecologistas, Marine Tondelier. A la vista del sobreseimiento, Ary Abittan “puede volver a los escenarios y las feministas también tienen derecho a dar su opinión al respecto”, estimó.

“Empezamos con los derechos de las mujeres como ‘gran causa del quinquenio’ y acabamos insultándolas”, criticó en X la eurodiputada de La Francia Insumisa, Manon Aubry. “Es hora de que la pareja Macron se vaya”, concluyó.