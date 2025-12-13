Bryan Stern, el veterano de fuerzas especiales que rescató a Machado, le rogó que no regresara a Venezuela

Este viernes Bryan Stern, el veterano de las fuerzas especiales de Estados Unidos que con su equipo sacó a María Corina Machado de Venezuela para que viajara a Noruega, reveló que le rogó a la líder opositora que no regrese al país, después de una peligrosa misión de extracción que duró casi 16 horas.

En una entrevista con CNN, el fundador de Grey Bull Rescue Foundation, afirmó que le aconsejó a la premio Nobel no retornar a su país, cuando se le preguntó si su equipo alguna vez la ayudaría a regresar a territorio venezolano.

“Cuando estábamos juntos en el barco, hablamos de esto y le rogué que no regresara”, le aseguró Stern a un periodista del canal de noticias.

“Es una verdadera heroína y un ícono para mí, y ponerla de nuevo en peligro, donde podría ser arrestada, asesinada, torturada, ¿quién sabe qué?, no quisiera hacerlo, pero, como nosotros, ella es una líder y quiere estar ahí para su pueblo”, afirmó.

Some missions punch harder than others — and this one hit deep. Extracting María Corina Machado (@MariaCorinaYA) from Venezuela was one of the most complex, high-stakes operations I’ve ever been part of — and also one of the most meaningful.



Esto luego de entregar pormenores de la misión de extracción, que se realizó en un viaje nocturno a través de aguas turbulentas, que calificó como la más complicada que ha concretado con su equipo.

“Sin duda, esta es la operación más difícil, de mayor perfil y más delicada que hemos llevado a cabo”, le dijo este viernes Stern a CNN.

“Por su rostro, por su firma, porque todo el servicio de inteligencia venezolano, todo el servicio de inteligencia cubano, partes de la inteligencia rusa, la estaban buscando durante meses, y específicamente esta semana, en particular, por el Premio Nobel, (eso) hizo que esta operación fuera significativamente más riesgosa que nunca antes”, aseguró.

En la entrevista además señaló que su equipo ha realizado 800 operaciones y rescatado a más de 8.000 individuos, pero esta fue “la primera persona que tiene una página en Wikipedia”.