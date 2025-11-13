Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos votó este miércoles a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país, en un acuerdo aprobado por 222 votos a favor y 209 en contra, con seis demócratas sumándose a los republicanos para votar favorablemente.

Esto ocurre cuando ya transcurrieron 43 días desde que comenzó el cierre del gobierno estadounidense, el que, como informó CNN, llevó a que miles de empleados federales hayan estado trabajando sin cobrar, con permiso retribuido o fueran simplemente despedidos. A lo que se suma la expiración de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), de los que dependen más de 40 millones de estadounidenses, y la cancelación de miles de vuelos ante la falta de controladores aéreos.

La votación ocurre un día después de que el Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno y financiarlo. Esa misma propuesta fue la que hoy llegó a la Cámara de Representantes para su autorización. Sus legisladores solo necesitaban una mayoría simple para adoptarla.

HUGE: Congress passes bill to END THE DEMOCRAT SHUTDOWN.



Now en route to President Trump's desk. 🇺🇸 pic.twitter.com/og0SGFmKks — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

Este proyecto de ley de financiación aprobado por el Congreso ahora está en manos del presidente Donald Trump, quien lo firmará esta noche en la Casa Blanca y luego hablará públicamente, según confirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el miembro de mayor rango del organismo, aseguró que él y sus colegas republicanos “nos sentimos muy aliviados esta noche”. “El cierre del gobierno por parte de los demócratas finalmente ha terminado”, afirmó.

Además, en su declaración ante los medios, Johnson culpó a sus colegas del Partido Demócrata del cierre del gobierno y aseguró que este desenlace era “totalmente previsible” y que paralizar el gobierno fue “completamente inútil e insensato”.

“Los cierres nunca dan resultados positivos”, afirmó el republicano, añadiendo que: “Millones de familias se quedaron sin comida en la mesa (...) Fue un juego que jugaron con la vida de personas reales”. Para finalmente señalar que “ya tenemos las luces encendidas” y que es hora de reabrir el gobierno.

La propuesta incluye una medida para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según informó el diario digital The Hill.