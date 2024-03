Cámara de Representantes de Estados Unidos arremete contra TikTok y aprueban proyecto contra popular aplicación

En un nuevo capítulo de las tensiones entre China y Estados Unidos, los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto que busca obligar a ByteDance, la empresa china de Internet, a vender su popular aplicación de redes sociales TikTok.

Los congresistas y la Casa Blanca han expresado su preocupación de que la propiedad china de TikTok represente un riesgo para la seguridad nacional porque Beijing podría usar la aplicación para obtener acceso a los datos de los estadounidenses o ejecutar una campaña de desinformación.

Tras la aprobación en la Cámara el proyecto de ley enfrenta un futuro incierto en el Senado. De hecho, indicó el diario The New York Times, el senador Chuck Schumer de Nueva York, líder demócrata, aún no se ha comprometido a someterlo a votación.

El proyecto de ley le daría a ByteDance alrededor de seis meses para deshacerse de los activos estadounidenses de la aplicación utilizada por unos US$ 170 millones o enfrentar una prohibición.

El periódico señaló que no parece haber ningún precedente histórico del papel que desempeña hoy TikTok en Estados Unidos. La plataforma se ha convertido en una de las mayores fuentes de noticias del país, especialmente para los menores de 30 años, y ha recopilado grandes cantidades de información sobre los estadounidenses.

El edificio de oficinas de TikTok se muestra en Culver City, California, Estados Unidos, 26 de abril de 2023. Foto: Reuters

A muchos les preocupa que el gobierno chino pueda exigir a ByteDance los datos personales de los estadounidenses y que, en virtud de la legislación china, ByteDance tenga que cumplir.

Sin compartir las mismas preocupaciones que los congresistas la Generación Z entró en pánico. De hecho distintos influencers estadounidenses corrieron a subir videos de lo que dijeron “podría llegar a mi última publicación”.

Por ejemplo, el diario The Daily Mail descató a una creadora quien se describió a sí misma como una “influencer aterrorizada” en un video con casi 250.000 me gusta y dijo: “Quizás tengamos que separarnos y despedirnos mañana porque ¿cuál es el verdadero monstruo?”.

Previo a la sesión en la Cámara de Representantes, los creadores de TikTok han estado compartiendo la alerta que recibieron de la aplicación sobre el proyecto de ley, advirtiéndoles que pone en riesgo “a la comunidad que amas”.

La alerta viene con un botón que solicita a los usuarios que llamen a su congresista para tratar de persuadirlo de que no apruebe el proyecto de ley.