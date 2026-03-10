SUSCRÍBETE
    Mundo

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    El rey Felipe VI mantendrá su presencia en la ceremonia de cambio de mando, mientras el gobierno español será representado por la secretaria de Estado para Iberoamérica.

    Por 
    Roberto Martínez
    David Zorrakino - Europa Press

    A dos días del cambio de mando presidencial, la investidura como Jefe de Estado de José Antonio Kast ya registra la primera baja de uno de sus asistentes a la ceremonia que se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la Región de Valparaíso.

    Se trata del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, quien –según consigna la agencia Europa Press- decidió suspender su participación en el solemne acto.

    La decisión se adoptó debido a la evolución de la crisis en Medio Oriente, lo que obligó al canciller español a permanecer en su país para seguir coordinando la respuesta diplomática y las operaciones relacionadas con ciudadanos españoles en la zona.

    Según confirmaron fuentes del referido ministerio, la determinación fue tomada en coordinación con la Casa del Rey, que igualmente evaluó la situación internacional antes de definir la delegación oficial que participará en la ceremonia en nuestro país.

    Representación española

    A pesar de la ausencia del canciller, el gobierno español mantendrá presencia en el acto oficial.

    El jefe de Estado español, el rey Felipe VI, viajará a Chile para asistir a la transmisión del mando presidencial.

    En representación del Ejecutivo español, quien acompañará al monarca será la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

    Susana Sumelzo, secretaria​ de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo

    Desde el Ministerio de Exteriores explicaron que Albares permanecerá en Madrid para encabezar el seguimiento de la crisis regional y coordinar las operaciones de evacuación de ciudadanos españoles, labores que actualmente se gestionan a través de un gabinete especial de crisis.

    Agenda del monarca

    El desplazamiento de Felipe VI a Chile también incluirá actividades diplomáticas adicionales. Tras participar en la ceremonia de cambio de mando, el monarca tiene previsto continuar su viaje hacia Bolivia para sostener un encuentro con el nuevo presidente del país vecino.

    Cabe recordar que el monarca ha asistido a numerosas investiduras desde su época como Príncipe de Asturias, representando al Estado español en distintos actos de traspaso de poder en el ámbito iberoamericano.

    Desde el gobierno español destacaron que este tipo de visitas busca fortalecer los lazos históricos, políticos y culturales entre España y los países latinoamericanos, además de reforzar la cooperación dentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

