    Capriles tacha de “burla a las víctimas” que el exfiscal general sea ahora defensor del pueblo en Venezuela

    El líder opositor y excandidato presidencial venezolano además afirmó que “este tema de los poderes hay que tomárselo con seriedad" y que las designaciones de este miércoles parecen “un mal chiste".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El líder opositor y excandidato presidencial venezolano, Henrique Capriles, criticó este miércoles los nombramientos de Tarek William Saab y Larry Devoe como defensor del pueblo y fiscal general, respectivamente, calificándolos de un “mal chiste” y una “burla a las víctimas de la persecución” por parte de las autoridades de Venezuela.

    “¿Quién hace la judicialización? El Ministerio Público. ¿Quién tiene el monopolio de la acción penal? El Ministerio Público. A nosotros nos parece el colmo de la amnistía. Es una burla que quien hasta el día de hoy, hasta el día de ayer (...) el responsable de la persecución (...) ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo“, señaló Capriles en alusión a Saab, quien este miércoles presentó su renuncia a la Fiscalía General venezolana.

    Para luego agregar en su declaración a la prensa: “Eso es una burla a las víctimas, a los venezolanos, a quienes tenemos la expectativa de que los poderes en este país cambien, que haya poderes que sirvan a los intereses de los venezolanos, no que sirvan al poder”.

    El dirigente de Unión y Cambio también afirmó que “este tema de los poderes hay que tomárselo con seriedad, dejar de estar cuidando cargos, de estar cuidando puestos”, reiterando que las designaciones de este miércoles “parecieran un mal chiste, una burla”.

    Capriles aprovechó además de recordar que “después de una renuncia, de acuerdo con el procedimiento constitucional, se conforma un comité de postulaciones” y confirmó que su partido político participará en este, tras haber votado en contra de los nombramientos de Saab y Devoe.

    “Estaremos a favor de cualquier cosa que signifique algo bueno para el país y para la gente”, aseguró, antes de cuestionar que haya “consenso” para poner al exfiscal como defensor del pueblo.

    En este sentido, lamentó la decisión anunciada este miércoles por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ante la renuncia de Saab, “cosa que yo creo que el país hubiera visto con buenos ojos, que quien ha sido responsable de esta etapa tan oscura en términos de persecución, renunciara”.

    En términos similares, valoró la dimisión de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, asegurando que desempeñaba “una figura prácticamente inexistente en el pueblo venezolano, o sea, está en la Constitución, pero no hace absolutamente nada”.

    Por otra parte, en alusión a Devoe, criticó que “todo el mundo sabe que el fiscal encargado es una persona cercana al partido de Gobierno”, antes de apuntar a que Venezuela “necesita un fiscal independiente, y un defensor del pueblo independiente, y un contralor (interventor) que controle, y un Poder Judicial independiente”.

    “En algún momento, yo espero que se abra el debate, esperamos nosotros, sobre el funcionamiento del Poder Judicial, hablo del Tribunal Supremo”, concluyo el excandidato presidencial.

    Saab había ejercido como fiscal desde 2017, sustituyendo a Luisa Ortega Díaz y tras ocupar el cargo de defensor del pueblo durante tres años. Él fue una de las voces del chavismo más críticas con la operación de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas, que llevó al arresto del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

    Al frente de la Fiscalía, abrió numerosas investigaciones en contra decenas de opositores, tales como María Corina Machado y Edmundo González, en medio de fuertes críticas por parte de la comunidad internacional sobre la supuesta persecución política de los rivales del chavismo.

    Su salida se produce pocos días después de que la Asamblea Nacional sacara adelante por unanimidad una ley de amnistía que abre la posibilidad de excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, además del cierre y transformación de El Helicoide, un gran edificio situado en Caracas que era utilizado como centro penitenciario.

