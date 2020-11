Casi un año después de su autoexilio, Evo Morales regresa a Bolivia y se da un “baño de masas”

La victoria masista en las elecciones del 18 de octubre y la posesión ayer del nuevo mandatario de Bolivia, Luis Arce Catacora, fueron la antesala de la celebración del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se intensificó hoy con el regreso del líder del partido y expresidente Evo Morales (2006-2019), que tras 363 días desde su dimisión y posterior autoexilio -primero a México y luego a Argentina- retornó a su tierra natal a través del puente La Quiaca, desde donde cruzó a pie por el paso fronterizo hasta Villazón para luego continuar un viaje en caravana que lo llevará hasta su bastión en Chimoré, Cochabamba.

Escoltado por su exvicepresidente, Álvaro García Linera y varios exministros, Evo llegó el domingo hasta La Quiaca tras un breve paso por Jujuy, donde visitó la casa de Milagro Sala, dirigente social y líder de Tupac Amaru.

Horas antes y después del acto protocolar por la asunción de Arce en La Paz, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández y altos funcionarios de su gobierno se trasladaron hasta el norte de su país para ofrecer una cena de honor en la última noche del expresidente como refugiado. En la foto de la cena, todos estaban sin mascarilla pese a la pandemia.

En un discurso emotivo, el gobernante peronista reavivó la idea de “la Patria Grande que quiere crecer, justicia y desarrollo para todos”, especialmente porque a juicio del mandatario “en los últimos años, América Latina fue desintegrándose en individuales”.

Hasta la mitad del puente internacional Horacio Guzmán llegaron Fernández y Morales, que se abrazaron antes de despedirse después de 11 meses en la misma ciudad. En entrevista con La Tercera en enero pasado, el exmandatario boliviano aseguró que transcurría sus días entre reuniones, “partidos de fútbol, aquí se come mucha carne, muy contento”. Justamente, en la despedida el jefe de Estado argentino bromeó al señalar a Evo “te vamos a extrañar, e intentaremos mandarte carne”.

En medio de gritos de “Viva Evo” y “Jallalah Bolivia,” cientos de adherentes del partido azul esperaban al grupo de masistas. A las 10:09, hora local, Evo Morales pisó territorio boliviano y declaró que "estaba seguro que iba a volver, no pensé que tan pronto”.

Sin embargo, en el primer discurso en Bolivia el exmandatario fue más allá al asegurar que no hubo fraude en los comicios anulados de 2019, donde obtuvo un 47% de los votos, ya que prueba de ello fue el 55% que alcanzó el binomio de Arce y el excanciller David Choquehuanca en los recientes comicios. A la vez apuntó a que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump habría estado detrás de la crisis del año pasado.

“El gringo que nos dio el golpe (de Estado) el año pasado. Alguien me dijo: ‘Evo, nos has abandonado’. Yo le dije: ‘Si me quedaba tenía dos caminos: el cementerio o Estados Unidos'".