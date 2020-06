Caso Floyd: Casa Blanca pide que se aplique “ley y orden” y aumentan críticas contra Trump

Luego de una sexta noche consecutiva de disturbios en distintas ciudades de Estados Unidos, que incluso llegó hasta las cercanías de la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump llamó hoy a que se aplicara “la ley y el orden” y culpó a agitadores por las manifestaciones que se desataron por las denuncias de racismo y brutalidad policial contra ciudadanos afroamericanos.

Los disturbios, que surgieron en momentos en que el país reanuda la actividad económica tras los confinamientos para evitar la propagación acelerada del coronavirus, comenzaron como protestas pacíficas por la muerte de un exguardia negro, George Floyd, durante su arresto en Minneapolis el lunes pasado.

Un video divulgado en los medios mostraba a un oficial de la policía blanco apretando su rodilla contra el cuello de Floyd, de 46 años, por casi nueve minutos antes de que el hombre muriera. Derek Chauvin, el oficial involucrado en el incidente, fue acusado de homicidio en tercer grado. Al menos 4.400 personas fueron detenidas en los días de protestas, según un conteo de The Associated Press. Los cargos iban desde robos y cortes de autopistas a incumplir toques de queda.

“Necesitamos la ley y el orden en este país”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en una entrevista con la cadena Fox News. La funcionaria sostuvo que Antifa, el grupo activista contra el fascismo, estaba “ciertamente detrás” de los hechos de violencia.

En este contexto, el Presidente Trump señaló el domingo que quiere colocar a la agrupación en el listado de una organización terrorista, se esperaba que hoy se reuniera con el fiscal general, William Barr, y luego iba a sostener una video conferencia con los gobernadores de los principales estados y funcionarios de seguridad nacional.

Foto: AFP

El mandatario ha sido criticado porque no se ha referido a la crisis política y social que vive el país, pero emitió una serie de tuits en que describió a los manifestantes como “matones” e instó a alcaldes y gobernadores a “ser firmes”. El mandatario ha amenazado con desplegar a las fuerzas armadas.

Trump, que busca ser reelecto en las elecciones del 3 de noviembre, ha sido acusado de atizar el conflicto y las tensiones raciales en lugar de intentar unificar al país abordando los temas sociales de fondo. “Él no está ayudando, no se comporta como un líder”, dijo la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a la cadena CNN. “A menos que hable por la unidad, el respeto y la reconciliación y reforme a nuestras comunidades, no creemos que debería hacer ninguna declaración. Empeorará las cosas”, sostuvo.

Atlanta ha estado entre las ciudades donde las protestas se han vuelto violentas. A ello se suma que se reveló que el Presidente fue evacuado el viernes al búnker de la Casa Blanca, debido a la escalada de protestas en las inmediaciones, donde el Servicio Secreto se vio obligado a intervenir para retirar algunas de las barreras instaladas junto a la sede presidencial. Se trata del mismo búnker que usó el exvicepresidente Dick Cheney durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Foto: AFP

Según un portavoz del gobierno consultado por la cadena CBS News, Trump fue llevado hasta el búnker por un exceso de precaución y no tanto porque existiera un riesgo inminente para la integridad del Presidente.

El portal Politico indicó que tanto Trump como sus asesores no pueden establecer cuáles serán los próximos pasos que debe tomar la Casa Blanca para reducir las tensiones. Así, el jefe de gabinete, Mark Meadows, ha estado presionando para que el mandatario ofrezca un discurso para que destaque el respaldo por el cumplimiento de la ley. Mientras que otros asesores, como su yerno Jared Kushner, están en contra porque creen que esto le puede perjudicarlo de cara a las elecciones, especialmente entre los votantes negros.