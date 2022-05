Cerca de 100 civiles consiguen evacuar planta metalúrgica de Azovstal, uno de los últimos bastiones de la resistencia en Mariupol

Este domingo se confirmo el éxito de una operación de “pasaje seguro” en la planta metalúrgica de Azovstal, el gigantesco recinto en Mariupol donde los últimos soldados ucranianos siguen resistiendo la invasión rusa. En esta operación, cerca de 100 civiles que se encontraban en el lugar, con limitado acceso a agua y comida, pudieron salir de la zona de guerra, poniéndose así camino a Zaporiyia, una ciudad aun controlada por el Ejército ucraniano.

En la capital Kiev, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, apareció en una visita que no había sido anunciada. La presidencia de Ucrania publicó fotos de la reunión entre Volodymyr Zelensky y la autoridad norteamericana, que estaba acompañada de una delegación de representantes del Congreso.

En el frente de guerra, en Izium, las fuerzas ucranianas informaron sobre el ataque al jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov. Alcanzado por una metralla, el jefe militar de la invasión se vio obligado a alejarse del frente, regresando a Rusia para tratar la herida.

Niños evacuados de Mariupol en el centro de acomodación temporal de Bezimenne, en la región de Donetsk. Foto: Reuters

Luego de distintas conversaciones entre los Ejércitos ucraniano y ruso, por fin se pudo llevar a cabo la evacuación de cerca de 100 civiles que estaban en las ruinas de la planta metalúrgica de Azovstal, confirmó este domingo el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde la ONU confirmaron la realización de una “operación de pasaje seguro” en Mariupol, ciudad que lleva ya dos meses sitiada por el Ejército ruso, y que según este último, ya se encuentra “rendida”.

“¡Estoy agradecido con nuestro equipo! Ahora ellos, en conjunto con las Naciones Unidas, están trabajando en la evacuación de más civiles desde la planta”, tuiteó Zelensky. En esta operación, y a diferencia de otros “corredores humanitarios”, se confirmó que los evacuados llegarían a Zaporiyia, una ciudad controlada por Ucrania. Un portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU detalló que la operación estaba siendo coordinada con el Comité De la Cruz Roja Internacional, Rusia y Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la salida de al menos 86 civiles de la planta metalúrgica, que hasta el momento es uno de los últimos grandes bastiones de resistencia ucraniana en Mariupol. Las salidas se habrían realizado, según indica Moscú, a través de grupos: el sábado habrían salido 46 personas, y el domingo otras 40.

Mariupol, un puerto estratégico en el Mar de Azov, ha sido uno de los puntos más devastados por la guerra, luego de un sitio del Ejército ruso. El jueves 21 de abril, Moscú declaró la victoria en la ciudad, a pesar de que aún quedan cientos de tropas ucranianas refugiándose y resistiendo desde la metalúrgica de Azovstal, un vasto recinto de la era soviética, con una compleja red de búnkeres y túneles bajo tierra.

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, junto a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el canciller Dmytro Kuleba y la delegación norteamericana, durante su encuentro en Kiev. Foto: AP

En Kiev, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió con Zelensky, en una visita no anunciada. Hasta el momento, Pelosi sería la líder norteamericana de mayor rango en visitar la capital ucraniana, ya que es segunda en la línea de sucesión del Presidente Joe Biden, solo después de la vicepresidenta Kamala Harris. Antes de ella, el secretario de Estado Anthony Blinken había sido el funcionario más importante en visitar el país invadido.

A través de Twitter, la presidencia de Ucrania publicó las fotos del encuentro entre Zelensky y Pelosi, estando la última acompañada por los representantes Jason Crow, Jim McGovern, Adam Schiff, Gregory Meeks, C. Barbara Lee y Bill Keating. En un video publicado por el presidente ucraniano, Pelosi le dice a Zelensky: “Lo visitamos para agradecerle su lucha por la libertad (...) Su lucha es una lucha de todos. Así que nuestro compromiso es estar aquí para ustedes hasta que termine la pelea”. “Estaremos aquí hasta la victoria”, añadió la líder estadounidense.

Zelensky publicó un tuit con la siguiente frase: “Nancy Pelosi en Kiev. Estados Unidos es un líder en el fuerte apoyo de Ucrania en la lucha contra la agresión rusa. ¡Gracias por ayudar a proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro Estado!”.

Ataque a un convoy ruso en la localidad de Izium, en la región de Kharkiv. Foto: Reuters

En la ciudad de Izyum, uno de los militares ruso de mayor nivel resultó herido en batalla, luego de que le alcanzara una metralla. Se trata del jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, que según el Daily Mail había sido enviado por el Presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania para asegurar la victoria en la región de Kharkiv. La idea era que Gerasimov tomase control personal de las acciones para tomar la región de Kharkiv, luego de que el Ejército ruso abandonara sus intenciones de tomar Kiev a finales de marzo.

Una fuente rusa -no oficial- señaló al Daily Mail que Gerasimov tendría una herida de metralla en el tercio superior de su pierna derecha, pero que no ha significado una fractura de hueso. “El casco balístico fue removido, ya no hay peligro vital”, habría indicado esta fuente.

Aún así, la herida sería lo suficientemente grave como para obligar al general, de 66 años, a abandonar el frente de combate y volver a Rusia para tratar su pierna. La baja del jefe del Estado Mayor ocurre justo un día después de que el mayor general Andrei Simonov, de 55 años, fuese asesinado en Kharkiv, según indicó un funcionario de la presidencia ucraniana. Con Simonov, ya van nueve generales rusos que han muerto desde el inicio de la invasión, según el diario ucraniano Kyiv Post.