    China pide a Estados Unidos evitar usar la “amenaza china” para “justificar” sus posibles acciones en Groenlandia

    El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, pidió a Washington “abstenerse” de utilizar este asunto como una “excusa” para respaldar “sus intereses personales”.

    Por 
    Europa Press
    Xi Jinping y Donald Trump. AFP TINGSHU WANG ALLISON ROBBERT

    Las autoridades de China han pedido este lunes a Estados Unidos evitar hacer uso de la supuesta “amenaza china” para “justificar” sus posibles acciones en Groenlandia, unas palabras que llegan poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya vuelto a amenazar con la anexión de la isla danesa.

    El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que Washington debe “abstenerse” de utilizar este asunto como una “excusa” para respaldar “sus intereses personales”, según ha recogido el diario ‘Global Times’.

    Así se ha referido a las palabras de Trump, que ha asegurado que Groenlandia está supuestamente rodeada de barcos chinos y rusos. “Necesitamos la isla por una cuestión de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico”, ha asegurado el magnate.

    A pesar de estos comentarios sobre los barcos chinos, Trump ha rechazado que una potencial anexión afecte a su “muy buena relación” con el presidente de China, Xi Jinping, si bien las autoridades del gigante asiático han advertido de las posibles consecuencias de estas acciones.

    Poco antes de las declaraciones del presidente estadounidense, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, había instado “encarecidamente” a Estados Unidos “a poner fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta”. Además, aseguró que esta postura “no tiene ningún sentido” dado que la isla pertenece a Dinamarca y, por ende, a la OTAN.

