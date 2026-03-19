SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    China tilda de “inaceptable” el asesinato de altos cargos de Irán en la ofensiva de Israel y Estados Unidos

    Además han realizado un llamado a que "cesen inmediatamente las acciones militares y eviten que la situación se salga de control en la región".

    Por 
    Europa Press
    Sha Dati

    El Gobierno de China ha tildado este jueves de “inaceptable” el asesinato de altos cargos de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos y ha vuelto a pedir un fin de las hostilidades para “evitar que la situación quede fuera de control” en Oriente Próximo.

    “Nos oponemos de forma consistente al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El asesinato de líderes del Estado de Irán y los ataques contra objetivos civiles son absolutamente inaceptables”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, durante una rueda de prensa.

    Así, ha mostrado la sorpresa de Pekín por las afirmaciones desde el Gobierno de Israel sobre la existencia de autorización al Ejército de Israel para asesinar a cualquier alto cargo iraní sin necesidad de permiso “adicional”, después de anunciar el asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani.

    “China pide a las partes implicadas que cesen inmediatamente las acciones militares y eviten que la situación se salga de control en la región”, ha sostenido Lin, tal y como ha recogido el diario chino ‘Global Times’. “Un alto el fuego y un cese de hostilidades son la aspiración común de la comunidad internacional”, ha apostillado.

    Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

    Entre los fallecidos por estos ataques figuran, además de Lariyani, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios altos cargos del Gobierno --entre ellos los ministros de Defensa e Inteligencia--, el Ejército y las fuerzas de seguridad, incluido el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani.

    Más sobre:IránIsraelEstados UnidosChina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arabia Saudí advierte de que “la paciencia no es ilimitada” y no descarta una respuesta militar a Irán

    Dos sujetos mueren tras ser baleados en población La Legua, en la comuna de San Joaquín

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    La emocionante historia del montañista con Alzheimer que busca recordar su hazaña en Torres del Paine

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Dos sujetos mueren tras ser baleados en población La Legua, en la comuna de San Joaquín
    Chile

    Dos sujetos mueren tras ser baleados en población La Legua, en la comuna de San Joaquín

    Quién es el sargento que falleció tras ser agredido en Puerto Varas

    Fallece carabinero baleado en Puerto Varas

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones
    Negocios

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Novandino Litio ingresará en junio a trámite ambiental su proyecto Salar Futuro de US$3.000 millones

    Economía chilena crece 2,5% en 2025 y gobierno de Boric cierra con alza promedio de 2%

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será
    Tendencias

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    La emocionante historia del montañista con Alzheimer que busca recordar su hazaña en Torres del Paine

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Iván Román anota su primer gol en Atlético Mineiro para derrotar a Sao Paulo en el Brasileirao
    El Deportivo

    Iván Román anota su primer gol en Atlético Mineiro para derrotar a Sao Paulo en el Brasileirao

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino

    Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Las mejores películas de Bruce Willis según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Bruce Willis según IMDb (y dónde verlas)

    Ballet, un cuadro viviente y un confesionario: las primeras claves del show que Rosalía traerá a Chile

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

    Arabia Saudí advierte de que “la paciencia no es ilimitada” y no descarta una respuesta militar a Irán
    Mundo

    Arabia Saudí advierte de que “la paciencia no es ilimitada” y no descarta una respuesta militar a Irán

    China tilda de “inaceptable” el asesinato de altos cargos de Irán en la ofensiva de Israel y Estados Unidos

    Israel anuncia la muerte de “más de 20” supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir