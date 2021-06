Científica china en el centro de teoría niega que pandemia de Covid-19 se originara por filtración en su laboratorio en Wuhan

Hace 1 hora

La doctora Shi Zhengli, científica investigadora del Instituto de Virología de Wuhan. Foto: La Tercera/Archivo

“¿Cómo diablos voy a ofrecer pruebas de algo de lo que no hay pruebas?”, dijo la doctora Shi Zhengli, investigadora del Instituto de Virología de Wuhan, al diario The New York Times en unas inusuales declaraciones a los medios. “No sé cómo el mundo ha llegado a esto, vertiendo constantemente suciedad sobre una científica inocente”, dijo al periódico estadounidense. Sin embargo, ha ganado cada vez más fuerza recientemente, alimentada por los informes de que tres investigadores de ese instituto enfermaron en 2019 después de visitar una cueva de murciélagos en la provincia suroccidental china de Yunnan.