Colombia confirma que el proyectil ecuatoriano cayó por accidente en su territorio

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado que el proyectil que se encontró una zona limítrofe con Ecuador no tenía como objetivo territorio colombiano, sino que se trató de un accidente al haber rebotado unos 210 kilómetros.

“El bombardeo no fue dirigido contra Colombia. Se trató de un hecho accidental. La evidencia indica que el punto de impacto inicial de la bomba fue en territorio ecuatoriano y que esta habría rebotado aproximadamente 210 metros hacia territorio colombiano”, ha explicado el ministro de Defensa en redes sociales.

Estas son las conclusiones que han sacado la comisión formada por ambos países para esclarecer lo ocurrido y relajar los ánimos, después de que el incidente se convirtiera en un nuevo espacio de confrontación, en un momento en el que las relaciones de Colombia y Ecuador no pasan por su mejor momento.

Sánchez ha confirmado además que el artefacto no detonó y no se registraron daños entre la población, a diferencia de lo que se había comunicado en un principio. Asimismo, ha señalado que Colombia coincide con el argumento de Ecuador de que el ataque se lanzó en su propio territorio contra grupos criminales.

“Esta valoración es plenamente compartida por la comisión colombiana, con base en la verificación en terreno y la comunicación directa entre mandos militares y ministros de Defensa de ambas naciones”, ha afirmado.

“Este episodio reafirma la confianza mutua y la necesidad de fortalecer la coordinación y la cooperación en la frontera para enfrentar con mayor contundencia a las organizaciones criminales, especialmente a las narcotraficantes”, ha dicho el titular de Defensa colombiano.

A principios de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó entrever que Ecuador habría atacado territorio colombiano en una operación contra grupos armados, extremo rechazado de manera categórica por las autoridades del país vecino, entre ellos por su par ecuatoriano, Daniel Noboa.

En ese momento comenzó un cruce de declaraciones y reproches entre los dos mandatarios, evidenciando una vez más las cuitas que ambos mantienen desde hace tiempo.