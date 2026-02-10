SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    La economista costarricense suspenderá temporalmente sus funciones como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, para enfocarse en una campaña marcada por la crisis financiera del organismo y la posible rotación regional hacia América Latina.

    Por 
    Roberto Martínez
    Rebeca Grynspan en una conferencia de prensa. Foto: Archivo. William Albors

    La economista costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), anunció que a partir del 1 de marzo tomará una licencia no remunerada de seis meses para dedicarse plenamente a su candidatura a la Secretaría General de la ONU, cargo para el cual también compite la expresidenta Michelle Bachelet.

    El anuncio ocurre en un momento clave del proceso, considerando que el mandato de António Guterres finaliza el 1 de enero de 2027, tras completar dos periodos consecutivos, y que existe una regla no escrita de rotación regional que apunta a que el próximo secretario general podría provenir de América Latina.

    De concretarse, sería la primera vez que una mujer latinoamericana asuma el máximo liderazgo del organismo multilateral.

    Según consigna la agencia EFE, Grynspan realizó su última conferencia de prensa al frente de la UNCTAD antes de iniciar su permiso, instancia en la que presentó un informe sobre el rol de los servicios como una oportunidad desaprovechada para las economías más pobres.

    Sin embargo, gran parte de las consultas se concentraron en su decisión de competir por la jefatura de Naciones Unidas y en su visión sobre el liderazgo que requiere la organización en su momento más complejo.

    En ese contexto, la economista subrayó que la ONU atraviesa la mayor crisis institucional de sus 80 años de historia, marcada por una profunda reforma interna y por la ruptura financiera con Estados Unidos, su principal contribuyente histórico.

    Una contendora directa de Bachelet

    La irrupción de Grynspan como candidata cobra especial relevancia para Chile, luego de que el Presidente Gabriel Boric oficializara el 2 de febrero la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, con el respaldo explícito de Brasil y México.

    La elección final recaerá en el Consejo de Seguridad, y quien resulte electo ejercerá el cargo por el periodo 2027-2031.

    Con una trayectoria extensa en el sistema internacional, Rebeca Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 y ha ocupado múltiples cargos ministeriales en su país. En 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir la UNCTAD, liderazgo que fue ratificado en agosto de 2025 por la Asamblea General de la ONU, en reconocimiento a su papel en la reforma del organismo.

    Entre sus principales hitos figura su rol en negociaciones internacionales clave, como la Iniciativa del Mar Negro, que permitió la exportación segura de más de 33 millones de toneladas de cereales, reduciendo los precios globales de los alimentos y evitando una crisis alimentaria mayor. Además, lideró el Grupo de Respuesta Global de la ONU ante las crisis de alimentos, energía y finanzas, y ha representado a la organización en cumbres del G20.

    Más sobre:Rebeca GrynspanONUMichelle BacheletCosta RicaUNCTADSecretaría GeneralMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    Hallan con vida a senadora colombiana Aida Quilcué y a sus escoltas tras denuncia de secuestro

    Carabineros detiene a cinco sujetos por maltrato a caballos y apuestas ilegales en Quilicura

    Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

    Secretario de Comercio de EE.UU. admite haber comido con Epstein de camino a su isla privada

    Alcaldesa de Quilpué apunta a administración anterior por informe de Contraloría sobre las irregularidades tras megaincendio

    Lo más leído

    1.
    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    2.
    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    3.
    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    4.
    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros detiene a cinco sujetos por maltrato a caballos y apuestas ilegales en Quilicura

    Alcaldesa de Quilpué apunta a administración anterior por informe de Contraloría sobre las irregularidades tras megaincendio

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello
    El Deportivo

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU
    Mundo

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hallan con vida a senadora colombiana Aida Quilcué y a sus escoltas tras denuncia de secuestro

    Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl