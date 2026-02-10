Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

La economista costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), anunció que a partir del 1 de marzo tomará una licencia no remunerada de seis meses para dedicarse plenamente a su candidatura a la Secretaría General de la ONU, cargo para el cual también compite la expresidenta Michelle Bachelet.

El anuncio ocurre en un momento clave del proceso, considerando que el mandato de António Guterres finaliza el 1 de enero de 2027, tras completar dos periodos consecutivos, y que existe una regla no escrita de rotación regional que apunta a que el próximo secretario general podría provenir de América Latina.

De concretarse, sería la primera vez que una mujer latinoamericana asuma el máximo liderazgo del organismo multilateral.

Según consigna la agencia EFE, Grynspan realizó su última conferencia de prensa al frente de la UNCTAD antes de iniciar su permiso, instancia en la que presentó un informe sobre el rol de los servicios como una oportunidad desaprovechada para las economías más pobres.

Sin embargo, gran parte de las consultas se concentraron en su decisión de competir por la jefatura de Naciones Unidas y en su visión sobre el liderazgo que requiere la organización en su momento más complejo.

En ese contexto, la economista subrayó que la ONU atraviesa la mayor crisis institucional de sus 80 años de historia, marcada por una profunda reforma interna y por la ruptura financiera con Estados Unidos, su principal contribuyente histórico.

Una contendora directa de Bachelet

La irrupción de Grynspan como candidata cobra especial relevancia para Chile, luego de que el Presidente Gabriel Boric oficializara el 2 de febrero la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, con el respaldo explícito de Brasil y México.

La elección final recaerá en el Consejo de Seguridad, y quien resulte electo ejercerá el cargo por el periodo 2027-2031.

Con una trayectoria extensa en el sistema internacional, Rebeca Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 y ha ocupado múltiples cargos ministeriales en su país. En 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir la UNCTAD, liderazgo que fue ratificado en agosto de 2025 por la Asamblea General de la ONU, en reconocimiento a su papel en la reforma del organismo.

Entre sus principales hitos figura su rol en negociaciones internacionales clave, como la Iniciativa del Mar Negro, que permitió la exportación segura de más de 33 millones de toneladas de cereales, reduciendo los precios globales de los alimentos y evitando una crisis alimentaria mayor. Además, lideró el Grupo de Respuesta Global de la ONU ante las crisis de alimentos, energía y finanzas, y ha representado a la organización en cumbres del G20.