Con lesiones de gravedad queda menor de edad que circulaba en motocicleta e impactó con un bus RED en Santiago

Un menor de edad que circulaba en una motocicleta en horas de la madrugada, quedó internado con lesiones de gravedad luego de impactar frontalmente con un bus RED en la comuna de Santiago.

Los hechos se registraron a las 3:00 horas, en la intersección de Nataniel Cox con Padre Alonso de Ovalle, donde el bus del recorrido 301, que transitaba sin pasajeros, fue impactado frontalmente por la motocicleta que iba contra el tránsito.

De acuerdo a la información preliminar entregada por Carabineros, la motocicleta no registraba encargo por robo.

A raíz del impacto el motorista fue trasladado hasta la ex Posta Central, donde se mantiene internado con lesiones de gravedad, pero sin riesgo vital.