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    Concluye segunda audiencia y juez de Nueva York rechaza retirar los cargos a Maduro

    El juez federal Alvin Hellerstein rechazó la petición de la defensa de Maduro para desestimar los cargos por narcotráfico en su contra ante la imposibilidad de sufragar los costos del proceso.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Partidarios del presidente venezolano Nicolás Maduro protestan frente a un tribunal en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de marzo de 2026. Foto: Xinhua/Zhang Fengguo Zhang Fengguo

    La segunda audiencia del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concluyó este jueves en Nueva York sin que el juez fijara una fecha para una nueva vista judicial.

    El juez federal Alvin Hellerstein rechazó la petición de la defensa de Maduro para desestimar los cargos por narcotráfico en su contra ante la imposibilidad de sufragar los costos del proceso, una vez sus cuentas se encuentran bloqueadas por el Gobierno de Estados Unidos.

    Imagen del 25 de marzo de 2026 de una fotografía del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, mostrada durante una vigilia, en Caracas. Foto: Xinhua/Marcos Salgado [e]MARCOS SALGADO

    “No voy a desestimar el caso”, argumentó el juez en la segunda sesión judicial contra el presidente Maduro por supuestos delitos de narcotráfico, que acoge la corte federal de Manhattan tras su sorpresivo arresto a principios de enero de 2026 en un histórico operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

    Los abogados de Maduro y de su esposa, que también es acusada en el caso, habían solicitado a Hellerstein que archivara el prolongado proceso penal debido a la decisión del Gobierno de Trump de no permitir que Caracas pagara sus honorarios legales, lo que, según ellos, violaba de hecho el derecho de los dos acusados a la asistencia letrada en el caso.

    Hellerstein pidió al fiscal adjunto Kyle Wirshba que averigüe si Maduro y Cilia Flores disponen de otras formas de hacer frente a los gastos, una vez tampoco se ha permitido al Gobierno de Venezuela sufragar el litigio.

    El magistrado prometió emitir en breve una resolución sobre si ordenará a la Administración Trump que permita al país sudamericano sufragar los gastos legales en los que están incurriendo Maduro y su esposa.

    Aunque el juez, nombrado por el expresidente Bill Clinton, afirmó que no desestimaría el caso en este momento por la cuestión del pago, insinuó la posibilidad de que podría reconsiderar esa decisión dependiendo de cómo falle en la disputa sobre los honorarios legales. Si llegara a esa conclusión, dijo el magistrado, los abogados de Maduro y su esposa podrían volver a solicitar la desestimación.

    “Muchas gracias por los excelentes argumentos”, dijo Hellerstein. “Espero dar a conocer mi decisión lo antes posible”.

    El propio juez reconoció que “lo más probable”, en caso de que existieran, estos fondos “serían susceptibles de ser decomisados o estarían sujetos a sanciones”, y se preguntó si el tribunal puede ordenar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro que levante las sanciones.

    Sin embargo, el fiscal Wirshba puso en duda que el tribunal tenga tales atribuciones y explicó que la vía adecuada es que el presidente Maduro presentara una demanda civil para impugnar estas sanciones, informa la cadena CNN.

    Maduro y su esposa llevan más de 80 días recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

    Más sobre:VenezuelaMaduroJuicioNueva YorkEE.UU.narcotráficoHellersteinCilia FloresMundo

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