Mundo

Condenan a 10 años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández

Su exnovia Brenda Uliarte, acusada de ser cómplice en el ataque, fue condenada a ocho años de cárcel.

Por 
Europa Press
La expresidenta argentina Cristina Fernández saluda a sus simpatizantes junto a su hijo Máximo Kirchner (izq.) y la senadora Alicia Kirchner en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires, el 10 de junio de 2025. Foto: Archivo ALESSIA MACCIONI

La Justicia de Argentina ha condenado este miércoles a Fernando Sabag Montiel, principal acusado del intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 10 años de cárcel por disparar a escasos centímetros del rostro de la exmandataria en las inmediaciones de su propio domicilio el 1 de septiembre de 2022.

La presidenta del Tribunal Oral Federal 6, Sabrina Namer, ha declarado culpable a Sabag Montiel, que ya estaba condenado a cuatro años de prisión por pornografía infantil, por “homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa”.

El acusado deberá cumplir así una pena unificada de 14 años de cárcel, si bien el tribunal ha descartado los agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política solicitados por la Fiscalía, que pedía 15 años de cárcel en su contra por “homicidio triplemente agravado”.

Captura de pantalla del momento en el que un hombre apunta con un arma a la vicepresidenta Cristina Fernández, frente a su residencia, en Buenos Aires.

El autor material de los hechos -quien ya confesó en junio de 2024 que quiso matar a la expresidenta por “ladrona, asesina y corrupta”- disparó su arma directamente a la cabeza de la expresidenta. El juicio arrancó en junio de 2024.

Sabag Montiel ha asegurado este miércoles poco antes del veredicto ante los jueces que la acusación en su contra ha sido fabricada, comparando su caso con el del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un disparo en la cabeza tras denunciar a Kirchner por encubrir el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires.

Los detalles de la sentencia serán dados a conocer el próximo 9 de diciembre. El tirador confeso, de origen brasileño, formaba parte de un grupo callejero que vendía algodón dulce en las puertas de los colegios y que se hacía llamar informalmente “Los Copitos”.

Sabag Montiel visitó varias veces el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, días antes del atentado. Según las investigaciones, el arma utilizada por el tirador, una pistola de calibre 32, funcionaba perfectamente, si bien ninguna de las balas pasó a la recámara.

La condena contra su exnovia

La Justicia también ha condenado a su exnovia Brenda Uliarte, acusada de ser cómplice en el ataque, a ocho años de cárcel después de que la Fiscalía solicitara 14 años y seis meses de prisión en su contra por tentativa de homicidio agravado.

Los investigadores encontraron decenas de mensajes en los que reconocía su intención de matar a la expresidenta argentina aquel día en el que miles de manifestantes se congregaron cerca de su domicilio entre las calles Juncal y Uruguay en el marco del caso Vialidad.

Un tercer acusado en el caso, Nicolás Carrizo, líder del grupo “Los Copitos” y jefe tanto de Uliarte como de Sabag, ha quedado finalmente absuelto tras su liberación en agosto del pasado año después de que la Fiscalía retirase la acusación en su contra.

El veredicto de la Justicia se ha dado a conocer días después de que la Justicia argentina decidiera archivar la causa contra el exdiputado de Propuesta Republicana (PRO) Gerardo Milman por su presunta vinculación con el atentado.

Uliarte aseguró en septiembre de 2023 que el exdiputado, “mano derecha” de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “pagaba” manifestaciones para alentar la violencia contra la entonces vicepresidenta argentina.

El intento de magnicidio se produjo en medio de las tensiones políticas en el país tras la petición de la Fiscalía de condenar a la exmandataria a 12 años de cárcel por varios presuntos delitos de corrupción en un caso en el que finalmente fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua.

