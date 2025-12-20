Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el martes para tratar la situación en Venezuela

Este viernes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó para el próximo martes 23 una sesión extraordinaria y con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela.

La cita se concretó horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que “no descarta” la opción de una guerra con el país latinoamericano y a días de ordenar un “bloqueo” a los petroleros que entran y salen de su territorio.

Esto, sin olvidar el pleno desarrollo de bombardeos por parte del ejército de EE.UU. contra lanchas en el mar Caribe y el Pacífico, que Washington justifica como parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

Entre estos, los ataques de este jueves contra dos embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, en las que murieron cinco personas.

La reunión fue confirmada a Europa Press por Laura Miklic, la portavoz de la misión permanente ante la ONU de Eslovenia, país que ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo.

Miklic aseguró que el encuentro fue solicitado por las autoridades venezolanas y que la hora prevista para su realización es a las 15.00 horas de Nueva York (17.00 de Chile).