    Consternación, críticas y reparos: líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Mandatarios y altos representantes de Europa, Asia y Oceanía fijaron postura tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán: mientras algunos respaldaron la contención del programa nuclear iraní, otros rechazaron la acción militar y advirtieron sobre una peligrosa escalada en Oriente Medio.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Tras el ataque “de gran envergadura” lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que incluyó explosiones en Teherán y otras ciudades en el marco de la operación “Furia Épica”, diversos líderes internacionales fijaron postura frente a una escalada que ya provocó la respuesta iraní con misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región.

    El presidente estadounidense Donald Trump defendió la ofensiva en su red Truth Social, asegurando que el objetivo es “defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní”. Reiteró que “nunca podrán tener un arma nuclear” y advirtió que su administración está dispuesta a “destruir sus misiles” y “arrasar su industria de misiles”.

    En un mensaje directo a la Guardia Revolucionaria iraní, llamó a “deponer las armas” o enfrentar “una muerte segura”, mientras pidió a la población civil permanecer bajo resguardo.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán Facebook @DonaldTrump

    Unión Europea

    Desde Europa, la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la situación como “peligrosa”. Señaló que “el régimen iraní ha matado a miles de personas” y que sus programas de misiles balísticos y nucleares representan “una grave amenaza para la seguridad mundial”.

    Subrayó que la UE mantiene sanciones contra Teherán y coordinación diplomática con socios regionales, además de priorizar la protección de civiles y facilitar la salida de ciudadanos europeos de la zona de conflicto.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán POOL

    Japón

    En Asia, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó la adopción de medidas preventivas tras el anuncio del ataque.

    Indicó que instruyó la recopilación urgente de información para “garantizar la seguridad de los ciudadanos japoneses” y anunció la creación de una “Oficina de Enlace de Información sobre la Situación Iraní” para monitorear la crisis.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Australia

    El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, manifestó respaldo a los esfuerzos para frenar el desarrollo nuclear iraní.

    Afirmó que “nunca se debe permitir que el régimen iraní desarrolle un arma nuclear” y recomendó a los australianos no viajar a Irán, Israel ni Líbano, instando a abandonar esos territorios si las condiciones lo permiten, ante las limitaciones de asistencia consular.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán STRINGER

    España

    En una línea crítica, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó el rechazo de su Ejecutivo a “la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel”, al considerar que supone “una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.

    Exigió “la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”, y advirtió que “no podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán Ana Beltran

    Rusia

    Desde Rusia, la cancillería calificó los bombardeos como una “peligrosa aventura” que amenaza a Oriente Medio con una “catástrofe”.

    Moscú sostuvo que la ofensiva busca “destruir” al gobierno iraní “que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo”.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Omán

    El canciller Badr Albusaidi, quien actuó como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar “consternado” porque “las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas”. “Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra”, añadió.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán WANA NEWS AGENCY

    Líbano

    En Líbano, el primer ministro Nawaf Salam aseguró que su país no aceptará verse “arrastrado” al conflicto. “No aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad”, escribió en X, en medio del temor a una eventual implicación del movimiento chií proiraní Hezbolá.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán STAN HONDA

    Francia

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que la escalada es “peligrosa para todos” y “debe cesar”, además de solicitar una “reunión urgente” del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Suecia

    La ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, llamó a la “moderación” y a un “retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas” en una región “ya de por sí tensa”.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Noruega

    El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth, cuestionó la legalidad de la ofensiva, al señalar que un ataque “preventivo” solo es válido ante una amenaza inminente, condición que —según afirmó— no se cumple.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán Copyright Shutterstock No reproduction without permission.

    Unión Africana

    Finalmente, la Unión Africana llamó a la “moderación, a una desescalada urgente y a un diálogo sostenido”. El presidente de su Comisión, Mahamud Ali Yusuf, advirtió que una nueva escalada podría agravar la inestabilidad global, con consecuencias para los mercados energéticos, la seguridad alimentaria y la resiliencia económica, especialmente en África.

    Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán
