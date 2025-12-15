Corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE: Pedro Sánchez enfrentado a “sus horas más críticas” en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene en la sesión de control al Ejecutivo, el 10 de diciembre de 2025. Foto: Pool Congreso

El gobierno de Pedro Sánchez “en sus horas más críticas”. Así titulaba este domingo el diario El País, haciéndose eco de los casos de corrupción y acoso sexual en el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que “noquean” al Ejecutivo.

“Siete años y medio después de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez y su núcleo duro cada vez tienen más dificultades para responder a la pregunta que recorre toda la política española: ¿esto aguanta? Siempre es difícil evaluar cuál ha sido la peor semana para un Gobierno que vive en el filo de la navaja desde hace meses, pero esta última compite con mucha fuerza por ese podio”, escribió el periódico.

Y es que el diario ABC habla de una red “de hasta once casos de corrupción y acoso que ahoga” al Ejecutivo de Sánchez. “Las detenciones, registros y el último informe de la Guardia Civil de esta semana sitúan al Gobierno socialista en su momento más difícil”, apunta.

Pedro Sánchez llega con el entonces diputado del PSOE Santos Cerdán antes de una reunión con el portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados en Madrid, el 13 de octubre de 2023. Foto: Archivo OSCAR DEL POZO

ABC recuerda que los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, a quienes el presidente del Gobierno “premió”, situándoles como sus manos derechas en el partido con el cargo de secretarios de Organización y con el Ministerio de Transportes en el caso de Ábalos, han ido a la cárcel de manera preventiva en el último medio año.

Al respecto, El País señala que Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado está semana dos macro-operaciones con detenciones y más de una veintena de registros por toda España que afectan a cargos que fueron de confianza dentro del Gobierno, como Vicente Fernández Guerrero, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a quien colocó la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, o la exmilitante del PSOE Leire Díez que ya estaba bajo sospecha por trabajar supuestamente a las órdenes del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán.

Con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en prisión provisional, “La Moncloa no deja de recibir golpes de corrupción en distintas tramas que se entrelazan entre sí y que comparten personajes”, enfatiza el diario. La justicia mantiene en el foco una decena de investigaciones que van desde los pagos en efectivo que se realizaron en la sede nacional del PSOE de la calle Ferraz durante siete años hasta el amaño de contratos públicos en distintas entidades, agrega.

Entre ellos, destaca el diario El Mundo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a la “fontanera” del PSOE Leire Díez y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, gestiones para conseguir el rescate con 113 millones de euros de fondos públicos de la empresa vasca de tubos de acero Tubos Reunidos, a cambio del cobro de comisiones. “Se trata de uno de los 10 mayores rescates realizados por el Gobierno tras la pandemia de Covid”, asegura el medio. En esta operativa la Guardia Civil sitúa también al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero.

“Los sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dibujan un panorama de una gravedad difícil de ignorar por el presidente del Gobierno. Las formaciones del Congreso que apoyaron su investidura le piden explicaciones”, asegura, en tanto, ABC.

El exiministro de Transportes y diputado del PSOE José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, el 22 de febrero de 2024, en Madrid. Foto: Europa Press Eduardo Parra - Europa Press

Pese a ello, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad con medidas cautelares a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, investigados por cinco operaciones sospechosas que suman 132 millones de euros.

Entre los casos que se investigan también se cuentan aquellos que involucran a l familia de Pedro Sánchez. Así, la Audiencia de Badajoz tiene previsto juzgar el 28 de mayo próximo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y prevaricación. Se considera que consiguió un puesto en la Diputación de Badajoz por la influencia del secretario general del PSOE en la institución. Con él será juzgado el candidato socialista a la presidencia de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, quien era el presidente de la Diputación cuando el músico fue colocado.

En tanto, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado investiga si la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pudo utilizar la influencia del presidente para dirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y si el empresario Juan Carlos Barrabés se benefició de contratos públicos de Red.es por ayudarla en dicha cátedra. Tanto Barrabés como ella y su asesora en la Moncloa Cristina Álvarez, que le pudo ayudar a desarrollar funciones privadas y profesionales apartadas del cargo para el que fue contratada por Presidencia, están investigados por tráfico de influencias y por malversación en el caso de Gómez y Álvarez, detalla ABC.

El “Me Too” del PSOE

A la par de los casos de corrupción, se suma el estallido de un “Me Too” en el seno del PSOE que también podría acabar judicializado.

Al menos ya una decena de mujeres han presentado denuncias por acoso sexual contra el exdiputado de máxima confianza de Pedro Sánchez, Francisco Salazar y contra José Tomé, quien hace unos días dimitió como presidente de la Diputación de Lugo. El PSOE no tiene previsto llevar dichas denuncias a la Fiscalía, aunque la organización de extrema derecha Hazte Oír ya ha presentado una querella “ante la pasividad” del partido, informa ABC.

De izquierda a derecha, Francisco Salazar, Antonio Navarro y José Tomé, los tres altos cargos del PSOE denunciados por acoso sexual. Foto: Archivo

Por su parte, el PSOE anunció la investigación de una denuncia por presunto acoso sexual contra el secretario general de Torremolinos, Antonio Navarro, también por parte de una militante. La denunciante habría recibido mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no consentidas en un ambiente “intimidatorio, degradante y humillante”.

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga abrió diligencias tras la denuncia presentada contra Navarro, que también es concejal y diputado provincial. Tras ello, el órgano federal del PSOE suspendió cautelarmente de la militancia al acusado ya que “presuntamente” podría haber incurrido en una falta grave y en otra falta muy grave contra artículos de los estatutos federales del partido.

El canal de televisión La Sexta destaca que en los tres casos hay elementos en común que preocupan: todos los denunciados inicialmente negaron los hechos o los minimizaron, incluso cuando existen comunicaciones que respaldan los testimonios; todos ocupaban posiciones de poder orgánico; y todos los casos fueron conocidos por el partido antes de que saltaran a los medios, pero no se actuó hasta que la presión pública se hizo inevitable.

Frente a esta situación, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, aseguró que el partido “va a ser implacable” contra el machismo y reconoció errores de comunicación con las denunciantes de acoso, a las que pidió perdón y ofreció apoyo “jurídico” y “psicológico”. Además, anunció que las conductas del exasesor Francisco Salazar son consideradas “falta muy grave” por el Estatuto federal, por lo que no podrá darse de alta como militante.

“Lo que estamos viviendo marca un antes y un después”, afirmó Torró, tras ofrecer el viernes su primera conferencia de prensa desde que estalló esta crisis interna.

La líder del partido izquierdista Sumar y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, y Pedro Sánchez firman un acuerdo de coalición de gobierno en Madrid, el 24 de octubre de 2023. Foto: Archivo SUSANA VERA

Dentro del partido están recibiendo el goteo de casos con “rabia” y en estado de “shock”, como declararon fuentes socialistas consultadas por RTVE. Voces internas han cuestionado a Torró y la dirección por la reacción a las denuncias de acoso y han pedido explicaciones.

La actual presidenta del Consejo de Estado y exsecretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, mostró su recelo por la respuesta de la formación, ya que considera que ha faltado contundencia y rapidez. No obstante, cree que, aunque “no se ha empezado bien”, “se va a terminar bien”. “Ser socialista es completamente incompatible con atropellar los derechos de las mujeres, su libertad y la integridad de sus cuerpos, y como eso es incompatible, cuando el partido siga aclarando lo que sucede, todas las decisiones irán a algún sitio”, manifestó.

Según El País, la combinación de la explosión simultánea de varios casos de acoso sexual en el PSOE, un auténtico “Me Too” que está destrozando la imagen del partido especialmente entre las mujeres, sus principales votantes, y de nuevos escándalos de corrupción, con varias detenciones y entrada de la UCO en tres ministerios para pedir información, “ha terminado de bloquear al Gobierno y lo ha llevado a un KO técnico, incapaz de sacar la cabeza y devolver la agenda a la gestión”.

“Merece la pena gobernar”

Pedro Sánchez intentará lanzar un mensaje tranquilizador este lunes, con una comparecencia muy delicada ante los medios en La Moncloa, precedida de un mitin en Extremadura este domingo.

“Por supuesto que merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias”, porque “a los españoles les renta este Gobierno”, aseguró Sánchez este domingo durante un acto en Cáceres, donde acompañó al candidato socialista a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo.

El presidente de la Conferencia Episcopal dice que España tiene sólo 3 opciones: moción de censura, moción de confianza o adelanto electoral.



Le digo al Sr. Argüello que hay una cuarta opción y es, respetar el resultado electoral aunque no te guste y que el tiempo en que los… pic.twitter.com/9gKRgx4EPN — PSOE (@PSOE) December 14, 2025

El presidente del Gobierno reconoció que en el PSOE se han cometido errores “como todos”, en referencia a los casos de acoso en su partido. “Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos”, aseguró.

Sobre la corrupción en el PSOE, Sánchez dijo que es una “traición” a la colectividad. “Cuando desgraciadamente sufrimos un caso de corrupción en nuestro partido, actuamos con contundencia y extirpamos de cuajo y toda la raíz de ese caso de corrupción, mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia”, reiteró.

Asimismo, Sánchez criticó que el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pida elecciones cuando, según él, podía haber sido presidente: “No entiendo por qué Feijóo pide elecciones cada año si, según él, pudo ser presidente y no quiso. Hay una cosa en la que ambos coincidimos: ninguno de los dos queremos que sea presidente del Gobierno”.

El líder socialista se refirió además al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello García, que también ha pedido adelantar elecciones: “El presidente de la Iglesia Episcopal, dice que España tiene tres opciones: moción de censura, cuestión de confianza o adelanto electoral. No deja de ser curioso porque nunca lo dicen cuando gobierna la derecha. Lo que le digo al señor Arguello es que hay una cuarta opción: respetar el resultado electoral, aunque no te guste”. Y añadió: “El tiempo en el que los obispos interferían en la política se acabó cuando acabó la democracia en nuestro país”.

Llevan robando desde 2018 de forma ininterrumpida. pic.twitter.com/lxgfaGN6hD — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 14, 2025

Núñez Feijóo llamó este sábado “cínico” e “hipócrita” a Pedro Sánchez, por haber tratado de “encubrir” a los “corruptos” y “machistas” que hay en sus filas y se preguntó “hasta dónde llega la degeneración en el PSOE”. “Y ¿hay algo más democrático que votar?”, se preguntó el líder del PP, quien aprovechó para reiterar a Sánchez que convoque elecciones generales porque “es de justicia y de dignidad” y porque el país necesita un Gobierno “sólido” que gobierne, y no un presidente “secuestrado” por las minorías.

Con la vista puesta en las andaluzas de 2026, Núñez Feijóo se ha lanzado a exprimir el goteo de casos de presunto acoso sexual que sacude al PSOE y aprovechará para abrir otra vía de ataque con la que “desgastar” a la vicepresidenta primera del gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a la que responsabilizan también de la actuación del partido ante las denuncias que se están conociendo.

En el PP quieren evitar que con las vacaciones navideñas el PSOE consiga su objetivo de alejar del foco mediático su “errónea” actuación ante estos casos de acoso sexual, en especial el de Francisco Salazar, que ha provocado enfado en la militancia socialista, según indicaron a Europa Press fuentes del partido.

De momento, Pedro Sánchez ha optado por no tomar decisiones drásticas y rechaza la idea de una “remodelación profunda” del Gabinete como le pide la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. “Así no podemos aguantar”, ha reconocido la también ministra de Trabajo durante una entrevista en La Sexta tras los casos de corrupción que asedian al partido desde hace meses y la cascada de denuncias de acoso que han afectado a dirigentes del PSOE en la última semana.

Sánchez solo tiene previsto de momento relevar a Pilar Alegría, la portavoz, que dejará el Gobierno ante la convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón, donde es la candidata del PSOE. Ese movimiento llegará probablemente justo después de las elecciones a la Asamblea de Extremadura del próximo 21 de diciembre, informó El País.