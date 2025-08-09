Cristina Fernández arremete contra Javier Milei: “A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Casa Rosada”

El último discurso en cadena nacional del presidente argentino Javier Milei provocó una respuesta directa y encendida de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien desde sus redes sociales lanzó una batería de críticas contra el mandatario.

En un extenso texto titulado como parte de su serie “Che Milei”, Fernández parafraseó la advertencia del jefe de Estado -quien había señalado que, si querían “volver atrás” en su plan de gobierno, deberían “sacarlo con los pies para adelante”- para afirmar que “más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la (Casa) Rosada”.

La exmandataria calificó como “delirantes” las afirmaciones del mandatario libertario sobre la evolución de los salarios y el consumo en el país.

“Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio? (sic)”, escribió en X, cuestionando la veracidad de las cifras expuestas por el presidente.

Cristina también confrontó al mandatario por su insistencia en que no ha habido emisión monetaria bajo su gestión. Según su análisis, el Ejecutivo ha inyectado dinero “a diestra y siniestra” para financiar intereses de deuda interna, operaciones con dólar futuro y tasas de interés elevadas para evitar una corrida cambiaria.

“ ¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? ¿Con chupetines? No… con emisión de dinero ”, ironizó, asegurando que los principales beneficiarios son “los mismos de siempre” y apuntando directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las críticas se producen en medio de un clima político y económico tensionado. El lunes pasado, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei dedicó 23 minutos a defender su programa económico y acusar a diputados opositores de “quebrar la economía” tras aprobar proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, y rechazar decretos que buscaban avanzar en la reorganización de organismos estatales como el INTI, INTA y Vialidad Nacional.

En ese mismo mensaje, el presidente del país vecino anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que penalice la aprobación de presupuestos con déficit fiscal, establezca una regla estricta de equilibrio o superávit y obligue a detallar de dónde provendrá cada peso adicional de gasto.

Además, reiteró sus vetos al aumento de jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, presentándolos como parte de una “muralla contra el déficit fiscal”. Fue en ese contexto donde lanzó la frase que motivó la réplica de Cristina: “Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Fernández de Kirchner cerró su respuesta con una comparación entre sus propias cadenas nacionales y las de Milei. “Muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie. Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”, afirmó, dejando claro que el enfrentamiento entre la principal referente del kirchnerismo y el presidente libertario está lejos de atenuarse.