Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, fue trasladada este sábado desde su domicilio al sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, donde fue operada de urgencia por un cuadro de apendicitis, según informó el diario El Clarín.

El traslado se realizó con permiso judicial, dado que la exjefa de Estado cumple desde hace seis meses prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción.

De acuerdo con fuentes del entorno de la exmandataria citadas por el medio argentino, un equipo médico la evaluó inicialmente en su vivienda y, ante la persistencia de los síntomas, resolvió su derivación para una evaluación más exhaustiva en el centro asistencial donde habitualmente se atiende por su sistema de medicina prepaga.

Tras los exámenes, el diagnóstico fue apendicitis, por lo que se determinó su ingreso inmediato a pabellón para una intervención quirúrgica.

Los voceros cercanos a Fernández de Kirchner señalaron que no se entregarán mayores detalles a la prensa y que cualquier información adicional será comunicada exclusivamente a través de partes médicos oficiales del sanatorio.

Hasta las afueras del Otamendi, ubicado en la calle Azcuénaga, llegaron militantes provenientes del Gran Buenos Aires para manifestar su respaldo a la exmandataria. Entre ellos destacó la presencia de la intendenta de Quilmes y dirigente nacional del Partido Justicialista, Mayra Mendoza.

En el lugar, los adherentes desplegaron una bandera con la consigna “Nunca caminarás sola”, en una muestra simbólica de apoyo político y personal.

El episodio médico ocurre en un momento particularmente sensible para Fernández de Kirchner. En las últimas semanas, la ex presidenta participaba desde su domicilio en las audiencias virtuales del juicio de la denominada Causa Cuadernos, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7.

En ese proceso se investigan presuntos esquemas de recaudación ilegal de fondos vinculados a la obra pública, con acusaciones que incluyen asociación ilícita, cohecho y sobornos.

Paralelamente, el juez federal Jorge Gorini, encargado de ejecutar la condena en la Causa Vialidad, dispuso recientemente restricciones adicionales al régimen de visitas en el domicilio de la exmandataria, limitándolas a médicos, abogados y familiares directos. También autorizó su acceso a la terraza del inmueble de San José 1111 por un máximo de dos horas diarias.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el 11 de junio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme el fallo por irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante sus gobiernos. Desde ese día, la exmandataria se recluyó en su domicilio y no había salido en 192 días, hasta esta urgencia médica.