Croacia critica a la OTAN por reaccionar “lentamente” ante presencia de dron militar de fabricación rusa que impactó en su territorio

Las autoridades croatas criticaron este sábado a la OTAN, por lo que llamaron una reacción lenta a un dron militar que habría volado desde la zona de guerra en Ucrania a través del espacio aéreo de tres Estados miembros de la alianza, antes de estrellarse en la capital de Croacia.

El dron de fabricación rusa cruzó Rumania y Hungría antes de ingresar a Croacia y estrellarse el jueves por la noche en un campo cerca de un dormitorio estudiantil. Unos 40 vehículos estacionados fueron dañados, pero nadie fue herido en la explosión.

La OTAN señaló que su sistema de defensa integrada antiaérea y antimisiles había seguido la trayectoria de vuelo del objeto. Pero el primer ministro croata dijo que las autoridades del país no fueron informadas y que la OTAN reaccionó solamente luego de una pregunta de periodistas.

“No podemos tolerar esta situación, ni debió haber sucedido”, afirmó el premier Andrej Plenkovic durante su recorrido por el sitio del impacto. “Esta fue una evidente amenaza y tanto la OTAN como la Unión Europea debieron haber reaccionado”, agregó.

Plenkovic dijo que un dron de reconocimiento Tu-141 de la era soviética voló durante 40 minutos sobre Hungría y de seis a siete minutos sobre Croacia antes de estrellarse. Previamente, las autoridades militares rumanas indicaron que el dron permaneció en su espacio aéreo solamente tres minutos después de cruzar desde Ucrania, lo que dificultó su intercepción.

Plenkovic llamó a las autoridades húngaras a investigar por qué sus defensas al parecer no detectaron el dron no tripulado, pues Croacia y Rumania tuvieron poco tiempo para reaccionar.

“Afortunadamente, no sucedió algo mucho peor”, dijo Plenkovic, que añadió que el primer ministro húngaro Victor Orban “se enteró de esto después que yo”. “Pudo haber caído en una planta nuclear en Hungría. Obviamente no hubo una buena reacción y otros países no reaccionaron bien. Ahora tenemos una prueba de la que debemos aprender y reaccionar mucho mejor”, sostuvo.

Dijo que solamente una investigación podrá determinar quién lanzó el dron —los rusos o los ucranianos— una vez el aparato sea sacado del cráter que creo con su impacto.

Mientras que Rusia y Ucrania han negado haber lanzado el dron. Expertos militares afirman que Ucrania es el único operador actual del Tu-141, que tiene una envergadura de casi cuatro metros y pesa más de seis toneladas.