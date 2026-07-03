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    De la Espriella aborda con Herzog el “restablecimiento” de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel

    El presidente electo de Colombia sostuvo una conversación con su par israelí para "recomponer relaciones”, luego de que el mandatario saliente, Gustavo Petro, rompiera lazos con Jerusalén en mayo de 2024 por su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: Europa Press/Contacto/Isabella Bobadilla - Archivo. Europa Press/Contacto/Isabella B

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo este jueves una llamada telefónica con su par en Israel, Isaac Herzog, en la cual ambos líderes conversaron sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

    “Israel y Colombia empiezan a recomponer relaciones”, indicó la Oficina de Prensa del mandatario ultraderechista en un comunicado en el que precisó que en la charla ambos ahondaron en la “importancia de restablecer” las relaciones entre sus países, para “fortalecer los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones”.

    De este modo, expone el comunicado, el “nuevo gobierno de la Patria Milagro” empieza a “recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”.

    Por su parte, Herzog manifestó en un mensaje en redes sociales su “interés” en que ambos trabajen juntos para “volver a instalar las relaciones entre Israel y Colombia”, a la vez que invitó a De la Espriella a visitar su país “una vez que asuma el cargo” de nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

    Fue en mayo de 2024 cuando el presidente saliente colombiano, Gustavo Petro, anunció la ruptura de los lazos diplomáticos con Israel, por la posición crítica de su Administración ante el conflicto entre Israel y Palestina, en específico sobre la situación en Gaza desde 2023.

    “Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un Gobierno que se comporta de esa manera y enfrenta tan graves acusaciones de la comisión de un genocidio, crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, señaló entonces en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

    En el texto se precisaba que la ruptura de relaciones se haría efectiva a partir del 2 de mayo de ese mismo año.

    Más sobre:ColombiaAbelardo de la EspriellaIsaac HerzogIsraelRelaciones diplomáticasGustavo PetroGazaMundo

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