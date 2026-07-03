De la Espriella aborda con Herzog el “restablecimiento” de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo este jueves una llamada telefónica con su par en Israel, Isaac Herzog, en la cual ambos líderes conversaron sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Israel y Colombia empiezan a recomponer relaciones”, indicó la Oficina de Prensa del mandatario ultraderechista en un comunicado en el que precisó que en la charla ambos ahondaron en la “importancia de restablecer” las relaciones entre sus países, para “fortalecer los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones”.

#ATENCIÓN | Israel y Colombia comienzan a recomponer sus relaciones.



El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog (@Isaac_Herzog), sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), a quien felicitó por su elección y… pic.twitter.com/8vLb1xAsvo — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 2, 2026

De este modo, expone el comunicado, el “nuevo gobierno de la Patria Milagro” empieza a “recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad” .

Por su parte, Herzog manifestó en un mensaje en redes sociales su “interés” en que ambos trabajen juntos para “volver a instalar las relaciones entre Israel y Colombia”, a la vez que invitó a De la Espriella a visitar su país “una vez que asuma el cargo” de nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

I called the President-elect of Colombia and a great friend of Israel, Abelardo De La Espriella @ABDELAESPRIELLA, to congratulate him on his election victory.



I look forward to working together to put the relations between Israel and Colombia back on track, and I invited him to… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 2, 2026

Fue en mayo de 2024 cuando el presidente saliente colombiano, Gustavo Petro, anunció la ruptura de los lazos diplomáticos con Israel, por la posición crítica de su Administración ante el conflicto entre Israel y Palestina, en específico sobre la situación en Gaza desde 2023.

“Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un Gobierno que se comporta de esa manera y enfrenta tan graves acusaciones de la comisión de un genocidio, crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, señaló entonces en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

En el texto se precisaba que la ruptura de relaciones se haría efectiva a partir del 2 de mayo de ese mismo año.