SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Delcy Rodríguez adelanta nuevas excarcelaciones “para consolidar un nuevo momento político” en Venezuela

    La presidenta encargada del país latinoamericano además hizo hincapié que este proceso se enmarca dentro de su política de entendimiento "desde la diversidad política ideológica" y con respeto "hacia los Derechos Humanos".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    (Foto de ARCHIVO) Delcy Rodríguez 29/5/2017

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer este miércoles que continuará con las excarcelaciones “para consolidar un nuevo momento político”, luego de cifrar en más de 400 las personas ya liberadas, en contraste con la información de la ONG Foro Penal que solo ha confirmado la liberación de 72.

    “Seguimos evaluando casos y avanzando en el proceso de excarcelaciones iniciado por el presidente, Nicolás Maduro, en 2025 para consolidar un nuevo momento político que permita la convivencia, reconocimiento y respeto entre venezolanos, con cumplimiento de la ley”, expresó Rodríguez en redes sociales.

    El anuncio de la presidenta encargada se conoce después de que se reuniera en el Palacio de Miraflores con el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, y con el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

    Desde ese mismo lugar, la mandataria venezolana efectuó declaraciones a la prensa en las que hizo hincapié que este proceso “se mantiene abierto”, para dejar claro su mensaje de “abrirse” al “entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica, pero con respeto hacia el otro y hacia los Derechos Humanos”.

    También precisó que “están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia”, mientras que quedan excluidos delitos graves como homicidio o narcotráfico.

    Las 72 liberaciones ya confirmadas por Foro Penal se concretaron después del ataque de Estados Unidos contra Caracas el 3 de enero, que dejó un centenar de muertos y terminó con la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, la primera dama Cilia Flores.

    Liberación de periodistas y reporteros gráficos

    Este mismo miércoles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) anunció la excarcelación de 18 periodistas y reporteros gráficos, detenidos en su mayoría en el marco de las protestas que estallaron en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

    El sindicato detalló en varias publicaciones en redes sociales que entre ellos se cuentan dos profesionales que eran parte del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado: el fotógrafo Julio Balza y el reportero Gabriel González.

    El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, confirmó que Balza y González fueron excarcelados después de permanecer recluidos desde enero y junio de 2024, respectivamente.

    Entre los nombres también se encuentra el exreportero del diario Últimas Noticias, Ramón Centeno, detenido en febrero de 2022 mientras investigaba las redes de narcotráfico en el país; el exdirector del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, y el periodista Luis López, ambos detenidos durante las protestas.

    También fueron excarcelados Roland Carreño, periodista y dirigente del opositor Voluntad Popular; Rafael García Márvez, presidente de la Asociación de Columnistas del estado de Carabobo, junto con el reportero Leandro Palmar y el camarógrafo Salvador Cubillán, detenidos durante las manifestaciones en la ciudad de Maracaibo.

    Si bien en un primer momento el sindicato había informado de la liberación de 14 trabajadores de la prensa, luego confirmó otras cuatro excarcelaciones. Hasta hoy, el gremio estimaba que había un total de 24 periodistas, comunicadores y trabajadores del sector detenidos “ilegal y arbitrariamente” en las cárceles venezolanas.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezExcarcelacionesPresos políticosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rodolfo Carter tras visita a OPE de Kast: “No he venido a ningún ofrecimiento en particular”

    Resistencia de Carter y negativa de Kaiser para sumarse al gobierno enredan diseño de Kast

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    2.
    Trump insiste en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados con Dinamarca en la Casa Blanca

    Trump insiste en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados con Dinamarca en la Casa Blanca

    3.
    Crisis en Irán: la preocupación de sus rivales del Golfo y las divisiones de la oposición que le impiden tener un líder

    Crisis en Irán: la preocupación de sus rivales del Golfo y las divisiones de la oposición que le impiden tener un líder

    4.
    Dimiten seis fiscales en Minnesota ante la presión de Washington para investigar a la viuda de Renee Good

    Dimiten seis fiscales en Minnesota ante la presión de Washington para investigar a la viuda de Renee Good

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    Rodolfo Carter tras visita a OPE de Kast: “No he venido a ningún ofrecimiento en particular”
    Chile

    Rodolfo Carter tras visita a OPE de Kast: “No he venido a ningún ofrecimiento en particular”

    Resistencia de Carter y negativa de Kaiser para sumarse al gobierno enredan diseño de Kast

    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública
    Negocios

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘Alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División
    El Deportivo

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘Alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División

    Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

    Primera victoria de Pellegrini en 2026: el Betis le remonta al Elche de Dituro y avanza en la Copa del Rey

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”
    Cultura y entretención

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Crisis en Irán: la preocupación de sus rivales del Golfo y las divisiones de la oposición que le impiden tener un líder
    Mundo

    Crisis en Irán: la preocupación de sus rivales del Golfo y las divisiones de la oposición que le impiden tener un líder

    Trump insiste en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados con Dinamarca en la Casa Blanca

    Delcy Rodríguez adelanta nuevas excarcelaciones “para consolidar un nuevo momento político” en Venezuela

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender