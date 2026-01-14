Delcy Rodríguez adelanta nuevas excarcelaciones “para consolidar un nuevo momento político” en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer este miércoles que continuará con las excarcelaciones “para consolidar un nuevo momento político”, luego de cifrar en más de 400 las personas ya liberadas, en contraste con la información de la ONG Foro Penal que solo ha confirmado la liberación de 72.

“Seguimos evaluando casos y avanzando en el proceso de excarcelaciones iniciado por el presidente, Nicolás Maduro, en 2025 para consolidar un nuevo momento político que permita la convivencia, reconocimiento y respeto entre venezolanos, con cumplimiento de la ley”, expresó Rodríguez en redes sociales.

El anuncio de la presidenta encargada se conoce después de que se reuniera en el Palacio de Miraflores con el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, y con el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Desde ese mismo lugar, la mandataria venezolana efectuó declaraciones a la prensa en las que hizo hincapié que este proceso “se mantiene abierto”, para dejar claro su mensaje de “abrirse” al “entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica, pero con respeto hacia el otro y hacia los Derechos Humanos”.

También precisó que “están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia”, mientras que quedan excluidos delitos graves como homicidio o narcotráfico.

Las 72 liberaciones ya confirmadas por Foro Penal se concretaron después del ataque de Estados Unidos contra Caracas el 3 de enero, que dejó un centenar de muertos y terminó con la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, la primera dama Cilia Flores.

Liberación de periodistas y reporteros gráficos

Este mismo miércoles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) anunció la excarcelación de 18 periodistas y reporteros gráficos, detenidos en su mayoría en el marco de las protestas que estallaron en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El sindicato detalló en varias publicaciones en redes sociales que entre ellos se cuentan dos profesionales que eran parte del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado: el fotógrafo Julio Balza y el reportero Gabriel González.

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, confirmó que Balza y González fueron excarcelados después de permanecer recluidos desde enero y junio de 2024, respectivamente.

Entre los nombres también se encuentra el exreportero del diario Últimas Noticias, Ramón Centeno, detenido en febrero de 2022 mientras investigaba las redes de narcotráfico en el país; el exdirector del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, y el periodista Luis López, ambos detenidos durante las protestas.

También fueron excarcelados Roland Carreño, periodista y dirigente del opositor Voluntad Popular; Rafael García Márvez, presidente de la Asociación de Columnistas del estado de Carabobo, junto con el reportero Leandro Palmar y el camarógrafo Salvador Cubillán, detenidos durante las manifestaciones en la ciudad de Maracaibo.

Si bien en un primer momento el sindicato había informado de la liberación de 14 trabajadores de la prensa, luego confirmó otras cuatro excarcelaciones. Hasta hoy, el gremio estimaba que había un total de 24 periodistas, comunicadores y trabajadores del sector detenidos “ilegal y arbitrariamente” en las cárceles venezolanas.