Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles un “nuevo momento político” en el país latinoamericano, abogando por el “entendimiento” de las diferencias ideológicas, y ha enmarcado las excarcelaciones como “objetivo” de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

“Venezuela se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica, pero con respeto hacia el otro, hacia los Derechos Humanos”, ha declarado en un encuentro con medios de comunicación.

La dirigente ha asegurado tras una semana en el cargo que “el objetivo es abrir espacios políticos” y ha incidido en atribuir esta finalidad a su predecesor. Este “fue el objetivo que se trazó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones”.

Al hilo, ha destacado que hasta la fecha “ya suman 406” excarcelaciones en una comparecencia acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

La opositora Plataforma Unitaria venezolana ha confirmado en las últimas horas la excarcelación de 102 detenidos de los 116 anunciados este lunes por Caracas. “Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios”, ha agregado en redes sociales.