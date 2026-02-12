Delcy Rodríguez en primera entrevista con periodista de EE.UU.: Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela

Nicolás Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela, declaró la mandataria interina del país, Delcy Rodríguez, en una entrevista exclusiva con NBC News, durante la visita del secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, a Caracas.

“Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, declaró Rodríguez a Kristen Welker, moderadora de “Meet the Press” de NBC News, en Caracas, en su primera entrevista con una periodista estadounidense desde que asumió el cargo.

This evening I had the incredible opportunity to interview Venezuela's interim president Delcy Rodríguez and U.S. Energy Secretary Chris Wright.



Tune in to @TODAYshow tomorrow morning and @NBCNightlyNews @NBCNewsNow throughout the day for our conversations. pic.twitter.com/p77SGU1pEB — Kristen Welker (@kwelkernbc) February 12, 2026

Añadió: “Les puedo decir que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo decir que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día”.

En los días posteriores a la captura de Maduro el 3 de enero, Rodríguez criticó duramente la acción militar estadounidense en su contra. Desde entonces, ha suavizado su tono y cedido a la presión y las exigencias estadounidenses, planteando la posibilidad de una visita a Estados Unidos tras dos llamadas telefónicas con el presidente Donald Trump, señaló la cadena de televisión.

“Me han invitado a Estados Unidos”, declaró Rodríguez a NBC News, y añadió: “Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”.

Consulta sobre si María Corina Machado, la activista opositora más prominente de Venezuela, podrá regresar al país con seguridad, Rodríguez señaló: “En cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo”. “En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones a Venezuela y por qué celebró las acciones de principios de enero”, reiteró.

Por su parte, el secretario Wright también conversó con NBC News y se refirió a la relación de Washington con la presidenta interina de Venezuela. “Llevamos cinco semanas tratando con Delcy. Ha sido una cooperación increíble”, dijo el secretario de Energía a Welker en una entrevista exclusiva en Caracas el miércoles.

“Ella ha proporcionado información. Todo lo que sabemos hasta ahora ha resultado ser cierto. Ha logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la ley de hidrocarburos del país en las primeras semanas. Así que diría que la cooperación ha tenido un comienzo excelente”, comentó.

Se han vendido más de mil millones de dólares en petróleo venezolano y se esperan otros 5 mil millones en los próximos meses, declaró Wright a NBC News.

“Así que los venezolanos están al mando aquí en Venezuela, pero Estados Unidos tiene una enorme influencia sobre las autoridades interinas de Venezuela: la mayor fuente de ingresos que financia al gobierno, que financia al gobierno de Venezuela, ahora está controlada por Estados Unidos”, dijo el secretario de Energía.

“Si impulsan un cambio positivo que beneficia a los estadounidenses y mejora las oportunidades de vida de los venezolanos, ese dinero fluirá. Si se desvían de ese camino, tenemos una enorme influencia”, advirtió.