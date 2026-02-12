SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Delcy Rodríguez en primera entrevista con periodista de EE.UU.: Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela

    En entrevista con la cadena NBC News en Caracas, la presidenta interina aseguró que "fue invitada a Estados Unidos". Y sobre el eventual retorno al país de la líder opositora María Corina Machado advirtió que "tendrá que responder ante Venezuela".

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Chris Wright y Delcy Rodríguez en Caracas.

    Nicolás Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela, declaró la mandataria interina del país, Delcy Rodríguez, en una entrevista exclusiva con NBC News, durante la visita del secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, a Caracas.

    “Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, declaró Rodríguez a Kristen Welker, moderadora de “Meet the Press” de NBC News, en Caracas, en su primera entrevista con una periodista estadounidense desde que asumió el cargo.

    Añadió: “Les puedo decir que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo decir que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día”.

    En los días posteriores a la captura de Maduro el 3 de enero, Rodríguez criticó duramente la acción militar estadounidense en su contra. Desde entonces, ha suavizado su tono y cedido a la presión y las exigencias estadounidenses, planteando la posibilidad de una visita a Estados Unidos tras dos llamadas telefónicas con el presidente Donald Trump, señaló la cadena de televisión.

    “Me han invitado a Estados Unidos”, declaró Rodríguez a NBC News, y añadió: “Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”.

    Consulta sobre si María Corina Machado, la activista opositora más prominente de Venezuela, podrá regresar al país con seguridad, Rodríguez señaló: “En cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo”. “En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones a Venezuela y por qué celebró las acciones de principios de enero”, reiteró.

    Por su parte, el secretario Wright también conversó con NBC News y se refirió a la relación de Washington con la presidenta interina de Venezuela. “Llevamos cinco semanas tratando con Delcy. Ha sido una cooperación increíble”, dijo el secretario de Energía a Welker en una entrevista exclusiva en Caracas el miércoles.

    “Ella ha proporcionado información. Todo lo que sabemos hasta ahora ha resultado ser cierto. Ha logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la ley de hidrocarburos del país en las primeras semanas. Así que diría que la cooperación ha tenido un comienzo excelente”, comentó.

    Se han vendido más de mil millones de dólares en petróleo venezolano y se esperan otros 5 mil millones en los próximos meses, declaró Wright a NBC News.

    “Así que los venezolanos están al mando aquí en Venezuela, pero Estados Unidos tiene una enorme influencia sobre las autoridades interinas de Venezuela: la mayor fuente de ingresos que financia al gobierno, que financia al gobierno de Venezuela, ahora está controlada por Estados Unidos”, dijo el secretario de Energía.

    “Si impulsan un cambio positivo que beneficia a los estadounidenses y mejora las oportunidades de vida de los venezolanos, ese dinero fluirá. Si se desvían de ese camino, tenemos una enorme influencia”, advirtió.

    Más sobre:VenezuelaEE.UU.Delcy RodríguezNBC NewsCaracasChris WrightMachadoPetróleoMaduroMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Núñez reprocha a Jadue por “descalificaciones” a ministros PC de Boric: “Nos hace un daño tremendo”

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico

    Biministro García asegura que las cuentas de la luz bajarán en el futuro y no solo por el fin del pago de la deuda

    La lucha por el dominio del Pacífico occidental: Cómo China busca ampliar su influencia en los microestados de la región

    Cordero califica como “muy grave” liberación de imputado por error y señala que “muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad”

    Lo más leído

    1.
    Macron pide a los 27 “medidas concretas de aquí a junio” para reforzar la competitividad del bloque

    Macron pide a los 27 “medidas concretas de aquí a junio” para reforzar la competitividad del bloque

    2.
    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Servicios

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de luz: revisa si recibirás la rebaja en la cuenta de electricidad

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de luz: revisa si recibirás la rebaja en la cuenta de electricidad

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Senador Núñez reprocha a Jadue por “descalificaciones” a ministros PC de Boric: “Nos hace un daño tremendo”
    Chile

    Senador Núñez reprocha a Jadue por “descalificaciones” a ministros PC de Boric: “Nos hace un daño tremendo”

    Cordero califica como “muy grave” liberación de imputado por error y señala que “muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad”

    Incendio forestal en Puchuncaví sigue en combate: se mantiene alerta roja por cercanía a sectores poblados

    Biministro García asegura que las cuentas de la luz bajarán en el futuro y no solo por el fin del pago de la deuda
    Negocios

    Biministro García asegura que las cuentas de la luz bajarán en el futuro y no solo por el fin del pago de la deuda

    Española Grenergy logra financiamiento por más de US$300 millones para proyecto en Chile

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico
    Tendencias

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico

    Qué se sabe de Jesse Van Rootselaar, la presunta autora del tiroteo que terminó con al menos 9 muertos en Canadá

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    “¡Tabilazo!”: Argentina alucina con el triunfo del chileno contra el campeón vigente del ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    “¡Tabilazo!”: Argentina alucina con el triunfo del chileno contra el campeón vigente del ATP de Buenos Aires

    El accidentado debut de Lautaro Pastrán por Colo Colo

    Felipe Loyola revela las razones por las que fichó en el Pisa: “Todos en Chile me aconsejaron que viniera”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Los Bunkers y Los Tres comparten escenario en el Festival de Antofagasta
    Cultura y entretención

    Los Bunkers y Los Tres comparten escenario en el Festival de Antofagasta

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”

    James Van Der Beek: cómo Dawson’s Creek cambió su vida y su denuncia de abuso que impactó en la industria

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”
    Mundo

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Delcy Rodríguez en primera entrevista con periodista de EE.UU.: Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela

    La lucha por el dominio del Pacífico occidental: Cómo China busca ampliar su influencia en los microestados de la región

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó