Delegaciones ucraniana y estadounidense conversan en Florida para negociar el plan de paz

En desarrollo se encuentra una reunión desarrollada en Florida, Estados Unidos, entre las delegaciones estadounidenses y ucranianas para discutir respecto al plan que sostendría Washington para alcanzar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por el lado estadounidense, habrían participado el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. De Ucrania, encabezaría las conversaciones el jefe del consejo de seguridad, Rustem Umerov.

En un punto de prensa previo de la reunión, Rubio habría señalado, según registró AFP, que las conversaciones buscan garantizar no solo el fin de la matanza, sino “el fin a la guerra, que deje a Ucrania soberana e independiente y con una oportunidad de verdadera prosperidad”.

Por su parte, Umerov señaló en su cuenta de X que tienen “directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses de Ucrania, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los progresos logrados en Ginebra”.

“Estamos trabajando para garantizar una paz real para Ucrania y garantías de seguridad fiables y a largo plazo. La delegación informará al presidente de Ucrania tras la conclusión de las reuniones de hoy”, explicó.

Lo definido durante esta jornada en Florida podría sentar las bases de la propuesta estadounidense que se presentará al mandatario ruso, Vladimir Putin, la próxima semana en Moscú.