Macron recibirá a Zelenski en París el próximo lunes: conversarán respecto al plan de paz

A través de un anuncio de la oficina presidencial francesa, se conoció que Emmanuel Macron recibirá el próximo lunes a su par ucraniano Volodimir Zelenski en París.

Según detalla el texto, citado por Euronews, en la instancia hablarán “la situación y las condiciones de una paz justa y duradera, tras las conversaciones de Ginebra y el plan estadounidense".

La eventual cita ocurre en un momento en que el lado ucraniano se encuentra gestionando una serie de reuniones bilaterales para alcanzar un acuerdo de paz, con base también a las conversaciones sostenidas el domingo pasado en Ginebra entre las partes ucranianas, estadounidenses y de la Unión Europea.

En ese contexto, esto domingo debería reunirse una delegación ucraniana para el avance de estas conversaciones con Estados Unidos.

“El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, ya se encuentra de camino a Estados Unidos junto con su equipo. Rustem presentó hoy un informe, y la tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, escribió en X el mandatario ucraniano.

“Ucrania continúa trabajando con Estados Unidos de la manera más constructiva posible, y esperamos que los resultados de las reuniones en Ginebra se concreten en Estados Unidos. Espero con interés el informe de nuestra delegación tras su trabajo este domingo”, agregó Zelenski sobre el asunto.